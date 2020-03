Lastbilen kører ligeud med medbringertrucks til sidelæns kørsel

Mandag 9. marts 2020 kl: 12:01

Af: Redaktionen De to Moffett M4 25.4 NX trucks har faste gafler, 3.040 mm høj fast mast og hydraulisk gaffelflytter. De er leveret med saks, affjedret sæde og bagudvendt baklys, der tændes, når bilen er i bakgear.De to trucks er leveret til transportvirksomheden Peter Bøgh Jensen, der har stor erfaring inden for blandt andet træpiller, stykgods, pallevarer og big bags - varer, som de to trucks skal bruges ti at læsse på og af virksomhedens biler.