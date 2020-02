Logistik-direktør træder frem igen

Onsdag 26. februar 2020 kl: 21:46

Preben Borregaard er genindtrådt som administrerende direktør hos DKI Logistics A/S.

Af: Redaktionen DKI Logistics A/S er i dag blandt de førende inden for 3PL i Danmark og vandt i 2018 Region Midtjyllands EU-udbud om driften af et nyt lager. Region Midtjylland valgte DKI Logistics A/S, fordi virksomhedens tilbud var både billigst og havde den højeste kvalitet.







Det er første gang, regionen lægger den samlede lager-drift ud i et offentligt-privat samarbejde, og den 15-årige kontrakt har en samlet værdi af op mod en halv milliard kroner.







Som følge af aftalen med Region Midtjylland byggede DKI Logistics A/S ekstra lagerfaciliteter og investerede i en fuldautomatisk pakkerobot til 80 millioner kroner. Den første ordre blev sendt afsted til Regionshospitalet Horsens midt i oktober, og den øvrige implementering skrider planmæssigt fremad.





Revolutionerer 3PL

Investeringen af robotten kommer også virksomhedens øvrige kunder til gode, idet den revolutionerer måden at drive 3PL på. I stedet for princippet man-to-goods opererer den med goods-to-man, hvilket betyder, at en medarbejder kan pakke langt flere leverancer i timen.





Afdelinger i Horsens og Køge

DKI Logistics A/S har faciliteter i Horsens og Køge. Kunderne er blandt andre supermarkedskæder, byggemarkedskæder, healthcare, webshops og en række øvrige segmenter.





DKI Logistics A/S serviceres med blandt andet lagerhotel, pakning og forsendelse. DKI Logistics A/S har 13 egne lastbiler, 110 egne trailere og samarbejder med en række eksterne vognmænd.







Virksomheden er kendt for at have kunden og medarbejderne i centrum. Derfor er alle ansatte med kundekontakt for eksempel dansktalende, og alle medarbejdere er ansat på dansk overenskomst.





Om DKI Logistics A/S:

DKI Logistics A/S er selvfinansierende og AA-ratet af Soliditet A/S

Hos DKI Logistics A/S arbejdes aktivt med FNs verdensmål - blandt andet ved at sikre så energirigtige løsninger som muligt

DKI Logistics A/S er flere gange blevet tildelt Horsens Kommunes CSR-mærke for at tage socialt arbejde og hjælpe mennesker på kanten af arbejdsmarkedet tilbage i job

