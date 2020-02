Vognmandsforening stiller spørgsmålstegn ved bøder tilchauffører

DEBAT OM ULOVLIGE UGEHVIL:

Tirsdag 25. februar 2020 kl: 12:00

Arbejdsgiveren har ledelsesretten, dette fremgår udtrykkeligt i DI - Dansk Industri Hovedaftalen paragraf 4. Danske vognmænd var med i kampen for denne ret. Med sejren fulgte et ledelsesansvar, derfor er det klart vognmandens pligt at lede og fordele arbejdet i virksomheden, også så alt arbejde udføres under hensyntagen til gældende aftaler og love.





Bekendtgørelse om køre- og hviletidsbestemmelserne i vejtransport BEK nr 328 af 28/03/2007 Gældende: Og EU har stadfæstet, at et regulært ugehvil på 45 timer ikke må afholdes i lastbilen.





Det er ganske klart vognmandens pligt og opgave at tilrettelægge arbejdet, så chaufføren ikke tvinges til at bryde loven- og køre- og hviletidsbestemmelserne med personlig bødestraf til følge.





Er der nogen form for sund fornuft og fairness tilbage i transporterhvervet og de styrelser, som har ansvaret for teksten i strafferammer som overtrædelser skal sanktioneres efter, når der afholdelse ulovlige regulære ugehvil i lastbilen. Er det med udgangspunkt i Hovedaftalens paragraf 4 helt klart vognmandens ansvar og alene ham, der skal som skal straffes med bøde.





Det er vognmanden og speditøren, der indgår en kørselsaftale. Den skal selvfølgelig også indeholde klare linier omkring overholdelse af lovgivningen for transport på gummihjul. Misligholdes denne aftale af speditøren, er det vognmanden der skal ansvarligholde speditøren. Det kan aldrig blive lastbilchaufførens problem. Der må være en grænse.





FDL har ikke problemer med bødestørrelserne på 10.000 kroner og 20.000 kroner. Beløbende skal blot sammenlægges og derefter udstedes som en samlet bøde til vognmanden - som vognmanden så kan sende videre til speditøren eller kunden, hvis denne er årsagen til overtrædelsen. Hvis ikke, må han selv betale.





Christian Jensen





formand FDL

© Copyright 2020 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.

Af: Redaktionen