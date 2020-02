40.000 arbejdere på transportområdet har fået ny overenskomst at tage stilling til

Af: Redaktionen Parterne peger på, at aftalen er et gennembrudsforlig på normallønsområdet. Aftalen gælder blandt andet for lastbilchauffører, buschauffører, lagerarbejdere og havnearbejdere og sætter rammerne for 40.000 medarbejdere på godt 900 virksomheder på transportområdet, der er medlem af DI.- Vi har arbejdet intensivt for en aftale, som sikrer ro og konkurrencekraft for virksomhederne og medarbejderne inden for transportområdet de næste tre år. Det har ikke været nemt at nå hertil, men det er lykkes at finde en balance, hvor medarbejderne får nogle klare forbedringer, uden at vi sætter virksomhedernes konkurrenceevne over styr, siger administrerende direktør Lars Sandahl Sørensen, DI.Han hæfter sig ved, at aftalen rummer flere mindre - men vigtige - forenklinger og forbedringer for virksomhederne. Blandt andet større fleksibilitet i ordningen for særlig opsparing (fritvalgskonto).- Det er vigtigt for både virksomheder og medarbejdere, at vores aftaler er så enkle og fleksible som muligt. Derfor er det glædeligt, at vi blandt andet har aftalt os frem til nogle administrative nybrud, hvor eksempelvis ferie kan afholdes i timer, og medarbejdernes særlige opsparing kan udbetales løbende med lønnen, hvis man lokalt er enige om det. Det er også med til at sikre, at medarbejderne oplever, at den særlige opsparing, som de får i kraft af overenskomsten, er en del af lønnen, siger Lars Sandahl Sørensen.Parterne har også aftalt, at en del af lønstigningerne kan fordeles lokalt, hvis der er enighed om det på virksomheden. Som led i den nye aftale kommer der desuden tre ugers ekstra øremærket forældreorlov med løn, så der samlet set er 8 ugers øremærket forældreorlov med løn til den forælder, der ikke holder barselsorloven.- Vi har fra begge sider været optaget af, at vi får en mere ligelig fordeling af forældreorloven - også på hele transportområdet. Jeg er rigtig tilfreds med, at vi så klart viser, at arbejdsmarkedets parter endnu engang er klar til i fællesskab at tage samfundsansvar og finde løsninger, der gavner virksomhederne og dermed Danmark, siger Lars Sandahl Sørensen.Den nye aftale indebærer også, at der bliver bedre og mere fleksible muligheder for såkaldt realkompetencevurdering af medarbejderne i forbindelse med efteruddannelse.- Efteruddannelse og kompetenceudvikling er helt centralt for både virksomheder og medarbejdere. Det er en stor lettelse, at vi fremover vil kunne gennemføre en såkaldt realkompetencevurdering online på få timer. Det har indtil nu krævet, at medarbejderne skulle en hel dag væk fra arbejdspladsen. Det har mange efterspurgt en smartere løsning på, og det har vi nu fundet, siger Lars Sandahl Sørensen.









Inden den nye overenskomst kan træde i kraft, skal den til afsteming blandt medlemmerne.









