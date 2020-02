Opbygger var med til at vinde udbud og har leveret to opbygninger

Fredag 21. februar 2020 kl: 13:28

© Copyright 2020 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.

Alle felter skal udfyldes!



Titel:



Kommentar:



Navn:



Email:



Adresse:



By:



Indtast bogstaverne: ÆØÅ

- så hjælper du os med at undgå spam.



Bemærk: For at undgå misbrug bliver din IP adresse logget!

Af: Redaktionen De to nye opbygninger, der som basis har to fire-akslede luftaffjedrede Volvo FM 460-chassiser med tripple bogie og med 5.100 mm i akselafstand, har begge en Hiab X-Hipro 302 EP-5 CD kran, et Sawo CLF432S-3W wirehejs og et Nopa CPL320 pendellad.HIAB kranerne er monteret bag førerhuset, og leveret med CombiDrive3 radiostyring, hvor også støttebenene betjenes fra. De er begge med to ekstra ventilsektioner med indvendige slangeruller. Sawo-wirehejsene er med alu-afdækning af forpart og på overrammen.Nopa-pendelladene til opbygningerne er med pendel i venstre side, og hel fast højre side.Opbygningerne har SAWO udstyret med hydraulisk udskydelig centermonteret kofanger og hydraulik for kørsel med tip/påhængsvogn samt saltsprederudstyr.På begge biler er der monteret Groeneveld-centralsmøreanlæg på både kranen og wirehejset.Opbygningerne til Københavns Kommune var en del af et udbud, hvor Sawo blev tildelt denne del af kontrakten.