Polsk chauffør havde sat magnet på drivlinen

Torsdag 13. februar 2020 kl: 20:02

© Copyright 2020 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.

Alle felter skal udfyldes!



Titel:



Kommentar:



Navn:



Email:



Adresse:



By:



Indtast bogstaverne: ÆØÅ

- så hjælper du os med at undgå spam.



Bemærk: For at undgå misbrug bliver din IP adresse logget!

Af: Redaktionen Lastbilen befandt sig på Herningmotorvejen på vej mod Herning. Politiet stoppede køretøjet og en kontrol om overholdelse af køre-hviletidsbestemmelserne viste, at der var noget galt.Den ansvarlige for kontrollen, politikommissær Claus Kjær-Pedersen oplyser, at der i forbindelse med en nærmere undersøgelse af køretøjet blev fundet en magnet, som var monteret på lastbilens såkaldte impulsgiver til bilens tachografen.- Det bevirkede, at lastbilen kunne køre uden om lastbilens hastighedsbegrænser og uden om kontrolapparatet i lastbilen, politikommissæren.Betjentene kunne også konstatere en overtrædelse af reglerne for cabotage-kørsel, idet der manglede fragtbreve, ligesom andre fragtbreve ikke var udfyldt korrekt.- Vognmanden manglede også at betale for vejbenyttelsesafgift af det danske vejnet hele tre gange, siger Claus Kjær-Pedersen.Derfor blev det samlet til en bøde til chauffør og virksomhed på 84.000 kroner.