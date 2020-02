Kriminelle stjal affald i Spanien og sendte det til Asien

Mandag 10. februar 2020 kl: 19:00

Af: Redaktionen Den kriminelle gruppe stjal affald - eksempelvis pap og papir - og sendte det til modtagere i Sydøstasien - hovedsagelig Kina, Indien, Indonesien og Sydkorea. Handlen vurderes til at have påført Madrid et tab på omkring 16 millioner euroEfterforskningen fokuserede på et firma med base i Madrid, som havde specialiseret i affaldshåndtering. Firmaet havde siden 2015 organiseret ulovlig indsamling af papir og pap i byen. Affald blev derefter i strid med reglerne blandet med lovligt indsamlet affald, før det blev sendt til modtagerne i Sydøstasien.Efterforskningen af det med Europols betegnelse - meget velstrukturerede kriminelle netværk - afdækkede 9.300 ton papir ti en værdi af 2,3 millioner euro. Der til afslørede efterforskningen 278 ulovlige forsendelser med 67.000 ton affald til en værdi af 10 millioner euro.På aktionsdagen beslaglagde de spanske myndigheder 11 lastbiler, som det kriminelle netværk anvendte til tyveri af affald fra kommunale containere, og som beskadigede offentlig ejendom. Under operationen blev 42 personer anholdt -mistænket for at være en del af det kriminelle netværk.EU har ret strenge regler på området for transport af affald fra en medlemsstat til en anden - og til lande uden for EU. Overvågning og kontrol af transport af affald er en del af EU’s indsats for at beskytte miljøet.