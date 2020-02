Norges regering udfaser bagatelgrænse for forsendelser

Mandag 10. februar 2020 kl: 17:00

1. januar 2020



1. april 2020



Af: Redaktionen Den hidtidige 350-kronersgrænse betyder, at man som dansk virksomhed har kunnet eksportere varer til norske kunder told- og afgiftsfrit, hvis varens samlede værdi var under 350 norske kroner inklusiv fragt og forsikring.Transportkoncernen DSV oplyser, at udfasningen af told- og afgiftsfrie forsendelser af varer til Norge, der har en samlet værdi på under 350 norske, forløber således:Fra det nye år er det ikke længere muligt at sende fødevarer, drikkevarer og kosttilskud til Norge told- og afgiftsfrit, hvis den samlede værdi har været under 350-kroner. Siden 1. januar skal der betales moms og udføres almindelig fortoldning på alle forsendelser.På alle andre varegrupper gælder de nuværende regler for fortoldning af varer med lav værdi frem til 1. april 2020.Fra 1. april skal der betales fuld moms og udføres fortoldning på alle varer af lav værdi til erhvervs- og privatmodtagere i Norge.