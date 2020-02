DSB bedre miljø og mindre klimapåvirkning som mål

Søndag 9. februar 2020 kl: 12:50

være helt CO2-neutrale

nedbringe energiforbruget med 50 procent

ikke udlede partikler fra togenes motorer

genanvende mindst 90 procent af sit affald

© Copyright 2020 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.

Alle felter skal udfyldes!



Titel:



Kommentar:



Navn:



Email:



Adresse:



By:



Indtast bogstaverne: ÆØÅ

- så hjælper du os med at undgå spam.



Bemærk: For at undgå misbrug bliver din IP adresse logget!

Af: Redaktionen DSB vil:DSB peger på, at en stor del af togdriftens bidrag til et mere bæredygtigt Danmark nås gennem den planlagte modernisering af jernbanen, indkøbet af elektriske tog samt etableringen af nye moderne værksteder. Men da det en stor og kompleks opgave i at sikre, at DSB kommer i mål på alle området, har koncernen i 2019 oprettet et team, der skal stå for den koordinerede indsats på området med en bæredygtighedschef i spidsen. Bæredygtighedschefen refererer direkte til DSB’s administrerende direktør.- I DSB har vi sat ambitiøse mål for klimaet og miljøet. Toget er det klimavenlige valg, og jo flere vi kan få til at vælge toget frem for bilen, jo større aftryk kan vi sætte på klimaregnskabet, siger Flemming Jensen, der er administrerende direktør i DSB.