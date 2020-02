REDERIKONCERN KONSTATERER:

Torsdag 6. februar 2020 kl: 14:32

Af: Redaktionen

DFDS peger i sin kvartals- og helårsrapport på, at det britiske marked for fragt og passagerer bremsede yderligere op i fjerde kvartal som følge af usikkerhed om Brexit. Det sænkede indtjeningen for flere af koncernens forretningsområder - især Kanalen og Nordsøen.

DFDS’ omsætningen i Middelhavet var over forventning i fjerde kvartal, men en ændring i indregningen af færgevedligeholdelses- og reservedele øgede driftsomkostningerne med 48 millioner kroner. Derudover medførte flaskehalse i havnen i Trieste i Italien en mindre effektiv togdrift.DFDS peger på, at driftsforbedringer i rutenetværket i øvrigt er på rette spor.DFDS’ Logistics Division øgede sit resultat med 17 procent i fjerde kvartal, idet kontraktlogistik i Storbritannien og Irland og andre aktiviteter på tværs af divisionen fortsat havde fremgang på trods af opbremsningen i Storbritannien.DFDS’s forventninger til 2020 er, at omsætningen vil stige omkring 4 procent, og at resultatet (EBITDA) før særlige poster vil ligge inden for et interval på 3,5-3,9 milliarder kroner (2019: 3,6 milliarder kroner)Interesserede kan se del- og helårsrapporten for fjerde kvartal 2019