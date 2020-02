Dansk bryggeri-koncern køber el-lastbiler - til Schweiz

Torsdag 6. februar 2020 kl: 14:02

Fakta om Renault Trucks D Wide Z.E.

Totalvægt: 26 tons (27 tons)

Tilgængelig akselafstand: 3.900 mm

To eldrevne motorer med en samlet effekt på 370 kW (260 kW kontinuerlig ydelse)

Maksimalt drejningsmoment for elektriske motorer: 850 Nm

Maksimalt drejningsmoment bagaksel: 28 kNm

To-trins gearkasse

Energilagring: lithium-ion-batterier, 200 kWh

Driftsområde i den virkelige verden: op til 200 kilometer

Af: Redaktionen De elektriske distributionsbiler, som Renault Trucks skal levere, er 20 Renault Trucks D Wide Z.E. De 100 procent eldrevne 26-tons lastbiler skal leveres i løbet af i år.Renault Trucks hilser ordren meget velkommen, da koncernen, der er en del af AB Volvo, mener, at bytransport skal bevæge sig mod elektrisk mobilitet for at forbedre livskvaliteten i bymiljøer og håndtere globale CO2-emissioner.- Det er den første kontrakt i den skala i Europa. Med den viser vi vores kunder, at transportsektoren gennemgår en stor forandring og afspejler en industriel og kommerciel virkelighed. Vores eldrevne lastbiler fra Renault Trucks ruller af båndet og vil være på vejene i Europa inden for de nærmeste uger, siger Renault Trucks’ præsident, Bruno Blin.Feldschlösschen Getränke’s 20 Nye Renault Trucks D Wide Z.E. kommer dagligt til at levere drikkevarer bryggeriets 15 logistikcentre i Schweiz.Feldschlösschen Getränke har som virksomhed forpligtet til nul-emission logistik - blandt andet via deres produktionssteder, der har baneforbindelser.