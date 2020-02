Spansk leverandør til DSB viser illustrationer af nye vogne

Torsdag 6. februar 2020 kl: 12:28

Af: Redaktionen Togvognene er baseret på en gennemprøvet platform, der er fuldt kompatibel med infrastrukturen i eksempel Tyskland og andre europæiske lande. Vognene, der understøtter DSB’s planer for at nedbringe CO2-udledningen, kendetegner sig ved lav vægt og høj effektivitet.De valgte togvogne er baseret på den konventionelle intercity-platform Talgo 230, som blev valgt af tyske Deutsche Bahn for få måneder siden.

Talgo peger på, at koncernens materiel gør det muligt at nedbringe energiforbruget med op til 30 procent sammenlignet med standarden i industrien. Det skyldes blandt andet Talgo’s teknologi bag samlingen af togene, der er udviklet af den spanskbaserede virksomhed, og som gør det muligt at fremstille meget lettere vogne.





Det understøtter yderligere reduktion af CO2-udledningen fra togtransporten - der i forvejen er den mest bæredygtige transportform





DSB får en togtype, der er kompatibel med flere systemer og forberedt til drift på tværs af landegrænser når og hvor som helst, hvilket været afgørende for indgåelsen af aftalen. Talgo 230-vognsættene er gennemprøvede og lever op til de tekniske krav i Danmark og Tyskland, mens de også efterlever den fælleseuropæiske standard (kendt som TSI’er).







De bestilte vognstammer vil blive indsat på den internationale strækning, der forbinder København med Hamborg, som er et af de travleste jernbaneknudepunkter i Tyskland.













Om Talgo 230:

Talgo 230-platformen er baseret på teknologien, der har gjort den spanske togproducents intercity-tog til et internationalt referencepunkt

Det er letvægtsvogne med uafhængigt roterende enkelt-hjulsæt, der muliggør maksimering af kapaciteten, justering af vognenes hældning og automatisk tilpasning til sporvidden

Vognene er skalérbare. Selvom de købes som konventionelle vognstammer, kan de enkelt og billigt opgraderes til højhastighedstog med en makshastighed på 300 km/t - hvilket Talgo i øjeblikket gør for det spanske statsdrevne selskab Renfe

Talgo 230-vognstammerne, der nu er valgt af DSB, skal efterfølge de 23 vognstammer, som Deutsche Bahn tidligt i 2019 lagde en ordre ind på i henhold til en rammekontrakt på 100 vognstammer, og som vil blive indsat på strækninger mellem blandt andet Amsterdam i Holland og Berlin i Tyskland



Om Talgo:

Talgo er en førende ingeniørvirksomhed specialiseret inden for rullende materiel med særligt fokus på design, fremstilling og vedligeholdelse af teknologisk differentierede, hurtige, letvægtstog med tilstedeværelse i syv lande: Spanien, Tyskland, Kasakhstan, Usbekistan, Rusland, Saudi-Arabien og USA

Talgo leverer eksempelvis rullende materiel til Haramain-højhastighedsstrækningen mellem Mekka og Medina i Saudi-Arabien











Talgo 230-modellen leveres til DSB med standardsporvidde og en makshastighed på 200 km/t med brede kupéer, der tilbyder passagererne bedre plads sammenlignet med andre tog.

