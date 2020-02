S-Regeringen vil bekæmpe vanvidskørsel og genskabe tryghed på vejene

Initiativerne er opdelt i to fokusområder:

Biler anvendt til vanvidskørsel skal fremover i videst muligt omfang beslaglægges af politiet med det samme, uanset hvem der ejer bilen, så bilerne senere kan konfiskeres og bortauktioneres. Samtidigt skal der sættes ind mod anvendelsen af stråmænd ved leasing, der i dag gør det for let for folk at snyde sig adgang til en bil

Farligheden og alvoren ved vanvidskørsel skal afspejles i de udmålte straffe. Der skal sendes et tydeligt signal om, at vi som samfund ikke vil acceptere, at gader og veje bliver usikre og utrygge steder at færdes, og derfor skal straffen skærpes ved høje hastighedsforseelser, kørsel efter frakendelse af førerretten som følge af vanvidskørsel og ved ulovlig kapkørsel og chikanekørsel, der hindrer politiets arbejde

Definition på vanvidskørsel:

Vanvidskørsel omfatter følgende forseelser, der må anses for særligt alvorlige og med en særlig høj farlighed:

uagtsomt manddrab under særligt skærpende omstændigheder (straffelovens paragraf 241, 2. pkt.)

uagtsom forvoldelse af betydelig skade på nogens legeme eller helbred under særligt skærpende omstændigheder (straffelovens paragraf 249, 2. pkt.)

forsætlig forvoldelse af nærliggende fare for nogens liv eller førlighed (straffelovens paragraf 252)

særlig hensynsløs kørsel

kørsel med en hastighedsoverskridelse på mere end 100 procent ved kørsel med over 100 km/t

kørsel med mindst 200 km/t uanset hastighedsgrænsen

spirituskørsel med en promille over 2,00

Oversigt over initiativerne:

Konfiskation af biler ved vanvidskørsel

Styrket indsats mod stråmænd ved leasing

Kortere sagsbehandlingstid i grove ATK-sager (automatisk trafikkontrol)

Styrket fokus på samarbejde mellem politiet og kommunerne om trafikmæssige foranstaltninger

Øget kontrol med leasingselskaber i en afgiftsmæssig sammenhæng

Skærpet straf ved høje hastighedsforseelser

Skærpet straf ved kørsel efter frakendelse af førerretten som følge af vanvidskørsel

Skærpet straf ved ulovlig kapkørsel og chikanekørsel, der hindrer politiets arbejde

Eftersyn af strafniveauet i grove tilfælde af vanvidskørsel

Af: Redaktionen Baggrunden for udspillet er, at der gennem den seneste tid har været en række eksempler, hvor personer uden omtanke kører vildt, ustyrligt og over dobbelt så hurtigt som tilladt i tæt befærdede områder. Med udspillet vil S-Regeringen forsøge at stoppe den hensynsløse adfærd, som udsætter menneskers liv for fare, og som i enkelte tilfælde har haft fatale konsekvenser. Ifølge S-Regeringen trænger myndighedernes nuværende indsats til et løft med flere stærke redskaber til effektivt at få sat ind mod vanvidskørsel.Udspillet fra de tre ministre - justitsminister Nick Hækkerup (S), transportminister Benny Engelbrecht (S) og skatteminister Morten Bødskov (S) - omfatter ni målrettede tiltag, som vil styrke myndighedernes muligheder for at sætte hurtigt og hårdt ind mod vanvidskørsel og sikre trygheden på de danske veje.- Vanvidskørsel er bundegoistisk, meningsløs og livsfarlig adfærd, som i for lang tid har fundet sted på de danske veje. Derfor skal biler brugt til vanvidskørsel som hovedregel fremover beslaglægges på stedet, og bilistens kørekort skal inddrages med det samme uanset ejerforhold, siger justitsminister Nick Hækkerup og fortsætter:- I den forbindelse har vi nu lavet en fast definition af, hvad vanvidskørsel er, så der ikke nogen tvivl om, hvornår politiet skal beslaglægge biler og inddrage kørekort. Herudover kan vanvidsbilister se frem til markant skærpede straffe. Vi skal have trygheden tilbage på vejene - vanvidskørsel skal stoppes.Transportminister Benny Engelbrecht supplerer med at pege på, at det er afgørende, at vi har tillid til hinanden i trafikken.- At vi passer på hinanden og respekterer de gældende love og regler, når vi færdes på vores veje og stier. Derfor er det fuldstændig uacceptabelt, at vi efterhånden har set mange eksempler på vanvidskørsel, hvor bilisten udsætter uskyldige trafikanter for overhængende fare, og som er en direkte trussel mod den civiliserede adfærd, vi normalt har i trafikken herhjemme. Derfor har vi allerede i efteråret igangsat et arbejde med at få stræknings-ATK på Storebæltsforbindelsen og i Øresundstunnelen, hvor der har været flere episoder med vanvidskørsel. Regeringen ønsker at sætte hårdt ind mod vanvidskørsel. Det fremgik også af statsministerens nytårstale. Derfor præsenterer vi nu flere yderligere initiativer, der skal sikre, at det igen bliver trygt at færdes i trafikken, siger Benny Engelbrecht.Skatteminister Morten Bødskov fremhæver, at der har været eksempler på, at vanvidsbilister har kørt rundt i store leasede biler.- Derfor skal vi have strammet skruen over for branchen med grundigere kontrol. Vi giver samtidig en række leasingselskaber mulighed for at tjekke deres kunder mere grundigt, inden selskaberne udleverer dem nøglerne til en ny bil med en stor motor, siger Morten Bødskov.Interesserede kan se udspillet