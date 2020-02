Færgerute blev hilst velkommen af flere tusinde morgengæster

Mandag 3. februar 2020 kl: 20:59

Af: Redaktionen - foto: Destination Halmstad AB Stena Nautica ankommer til Halmstad Havn, hvor flere tusinde er mødt op for at fejre den nye færgerute.Stena Lines nye færgerute mellem Grenaa på Djursland og den svenske købstad Halmstad i Halland blev sendt af sted ved en åbningsceremoni, der startede på Grenaa Havn med deltagelse af blandt andre transportminister Benny Engelbrecht (S), fortsatte på overfarten med færgen Stena Nautica og sluttede af med stor fejring i Halmstad Havn. Ruten åbner for nye muligheder på tværs af Kattegat for godstrafikken, for turismen og for erhvervsudvikling mellem Østjylland og Vestsverige.



Færgeruten blev fejret fra tidlig lørdag morgen i Grenaa Havn, hvor borgere, erhvervsliv og politikere trodsede vintermørket og mødte op for at sende færgen Stena Nautica godt af sted på sin første tur mod Halmstad.







- Det er ikke alene en vigtig dag for østjyderne, der nu får endnu lettere ved at krydse Kattegat og besøge Sverige. Det er også positivt for Danmark og for vores gode forhold og venskab til Sverige, at vi nu får en færgeforbindelse mellem Grenaa og Halmstad. Det er vigtigt, at vi har en tæt relation til vores nabolande, og at vi har et gensidigt samarbejde med fokus på turisme, handel, vækst og erhverv, hvis vi fortsat skal stå stærkt på den internationale scene. Jeg har derfor kun al mulig grund til at ønske god vind til Stena Line og til de forhåbentlig mange nye passagerer, sagde transportminister Benny Engelbrecht.





Fra Grenaa gik turen over Kattegat til Halmstad, hvor passagerne ombord på Stena Nautica blev modtaget med fanfare og folkefest. På kajen var flere tusinde mødt op for at fejre den nye færgerute, og på scenen kunne de fremmødte lade sig underholde af både symfoniorkester, dans og livemusik. Den officielle åbning af ruten fandt sted på scenen i Halmstad og blev indledt med ord fra blandt andre transportminister Benny Engelbrecht og medlem af Folketinget og Nordisk Råd, Bertel Haarder (V).







Bertel Haarder lagde især vægt på vigtigheden af at styrke det nordiske samarbejde, hvilket den nye rute er med til at støtte op om.





- Samarbejde på tværs af vores nordiske lande er altafgørende. Vi bliver bedre, når vi samarbejder. Vores verden bliver større, når vi samarbejder. Åbningen af færgeruten mellem Grenaa og Halmstad åbner nye muligheder for samarbejde på tværs af Kattegat på områder som eksempelvis erhverv, uddannelse, kultur og turisme, og jeg glæder mig til at se og bidrage til resultaterne af det, sagde Bertel Haarder, som er kommende præsident ved Nordisk Råd for 2021.







Med åbningen af den nye færgerute forbinder Stena Nautica Kattegatregionen og de tre byer Aarhus-Grenaa-Halmstad. Samarbejdet på tværs af Kattegatregionen rummer et stort potentiale for udveksling og samarbejde mellem stort set alle dele af samfundet som kommuner, erhvervsliv, uddannelse, sport og kultur.





- Ikke nok med, at den nye færgerute gavner lastvognstrafikken fra Jylland, men den vil i høj grad også gavne turismen. Stena Line arbejder sammen med turistaktører på både dansk og svensk side, som er med til at udvikle turismen på tværs af Kattegat. Ruten bidrager samtidig til udveksling inden for mange andre dele af vores samfund, så indvielsen er virkelig begyndelsen på en styrket Kattegatregion. Den vision er vi stolte af at dele med både Norddjurs og Halmstad Kommune, sagde rutedirektør for Stena Line i Danmark, Tony Michaelsen.





I efteråret sidste år underskrev Halmstad og Norddjurs Kommune aftalen ’Kattegatalliancen’, som er et manifest for fremtidige initiativer og regionens udvikling. Stena Line har med den nye færgerute givet startskuddet for etableringen af den nye region og håbet er, at ruten vil bidrage til en positiv udvikling af fragttransporten, og at turismen på hver side af vandet finder nye markeder og muligheder takket være ruten og regionen.







Om Stena Lines nye færgerute mellem Grenaa og Halmstad:

Ruten Grenaa-Halmstad besejles af Stena Nautica, som er 135 meter lang og har plads til 900 passagerer samt 1.200 længdemeter til biler og lastbiler

Det er 60 år siden, at en færgerute blev etableret i Halmstad

Selv om Grenaa har haft færgeruter uafbrudt siden 1960, har Halmstad ikke været modtagende havn i 20 år

Sejladsen fra Grenaa til Halmstad tager ca. 4,5 timer

En enkeltbillet for en lille personbil med to voksne og to børn koster mellem 500 og 800 kroner

En enkeltbillet koster mellem 125-170 kroner



Båndet klippes af transportminister Benny Engelbrecht (S) (ummer to fra venstre), infrastrukturminister Tomas Eneroth (S) (nummer tre fra venstre) og landshøvding i Halmstad Lena Sommestad (nummer fire fra venstre) sammen med administrerende direktør og hovedejer for Stena Sfæren, Dan Sten Olsson (til højre) og kaptajn på Stena Nautica, Jan-Eric Alcén (til venstre).





I teltet i Halmstad var flere tusinde mødt op for at deltage i indvielsen af færgeruten. På scenen (fra venstre) Bertel Haarder, formand for det nordiske Grænsehindringsråd og kommende præsident ved Nordisk Råd for 2021, Hans Wallmark, medlem af Riksdagen og præsident ved Nordisk Råd for 2019, Jonas Bergman, borgmester i Halmstad, konferencier Rebecca Sellergren og Karolina Davidsson, administrerende direktør Destination Halmstad

















© Copyright 2020 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.