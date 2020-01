Synsvirksomhed med to haller bliver del af landsdækkende synsvirksomhed

Fredag 31. januar 2020 kl: 13:49

© Copyright 2020 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.

Alle felter skal udfyldes!



Titel:



Kommentar:



Navn:



Email:



Adresse:



By:



Indtast bogstaverne: ÆØÅ

- så hjælper du os med at undgå spam.



Bemærk: For at undgå misbrug bliver din IP adresse logget!

Af: Redaktionen Ifølge direktør i DekraBilsyn, Githa Nørbæk, er overtagelsen af Mikkels Bilsyn et naturligt led i virksomhedens videre ekspansion. DekraBilsyn er løbende på udkig efter gode og rentable synshaller.- Mikkels Bilsyn er en god og rentabel synshal, som passer perfekt ind i vores værdisæt og DNA. Synshallerne er kvalitetsbevidste og kundefokuserede, der vægter vejledning og god service rigtig højt, siger Githa Nørbæk om opkøbet.Kunderne i Mikkels Bilsyn kommer ikke til at mærke de store forandringer ved overtagelsen. Mikkel Præst Andersen fortsætter driften af de to synshaller i minimum de næste 12 måneder, og det samme gør de tre bilsynsassistenter i hallerne Dog forlader en kontorassistent sin stilling i forbindelse med overtagelsen.