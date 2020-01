Iveco har kåret årets forhandlere

Torsdag 23. januar 2020 kl: 09:01

Årets Sælger - Light: Donny Filsø, Thybo Biler

Årets Sælger - Medium/Heavy: Jonas Krarup Kirkegaard, Bache A/S

Årets Gazelle - Ole Trier, REA Erhvervsbiler A/S

Af: Redaktionen Alle de nordiske og baltiske vindere af Årets Iveco-forhandler 2020. Fjerde fra venstre er Gert Hansen, direktør hos REA Erhvervsbiler A/S.REA Erhvervsbiler A/S har over 40 års erfaring med Iveco, som fremhæver, at virksomheden har været en trofast samarbejdspartner i mange år, og at deres altid positive holdning til brandet samt tilgang til samarbejde tydeligt skinner igennem i deres arbejde.Iveco fremhæver også, at REA Erhvervsbiler A/S dertil formår at levere gode resultater på både salgs- og servicedelen.Med afdelinger i Roskilde, København, Slagelse og Næstved er virksomheden godt repræsenteret over en stor del af Sjælland.- Det var en stor glæde, da vi fik overrakt prisen. Det er anden gang på bare tre år, vi modtager prisen som ”Årets Forhandler”, og vi er utroligt stolte over prisen, og den viser, at det vi gør, er det rigtige, siger Gert Hansen, der er indehaver af REA Erhvervsbiler A/S.Han tilegner den fine pris til sine dygtige medarbejdere.- Alle medarbejdere kan godt være stolte. Det er deres fortjeneste, og som jeg sagde til overrækkelsen, så arbejder vi med hjertet, og det håber jeg virkelig også, at vores kunder kan mærke med den service, vi yder, siger Gert Hansen.REA kunne fejre prisen sammen disse andre prismodtagere: