Scania fik registreret flest nye busser

Fredag 17. januar 2020 kl: 15:25

Af: Jesper Christensen Tallene stammer fra Bilstatistik.dk, som udarbejdes af De Danske Bilimportører.





Årsopgørelsen viser, som det fremgår af nedenstående tabel, hvor man også kan se 2018-tallene, at svenske Scania tog førstepladsen i 2019 med 44 nyregistrerede busser i segmentet over 12 ton. i 2018 var tallet for Scania 23.





Italienske Iveco kom som i 2018 ind på andenpladsen med 38. I 2018 var tallet 41. På tredjepladsen kom hollandske VDL kørende med 34, mens kinesiske BYD tog fjerdepladsen med 27. Hverken BYD eller VDL var på listen over nyregistrerede busser i 2018.





Femtepladsen blev besat af Mercedes-Benz med 24, I 2018 var tallet 31.





Sjettepladsen blev indtaget af Setra med 24 - samme antal for i 2018.





På syvendepladsen kom et andet og i Danmark nyt kinesisk busmærke ind med 20.





MAN kom ind på ottendepladsen med 19 nyregistrerede busser over 12 i 2019 mod 37 i 2018.





Volvo, der i dag har trukket sig ud af markedet for nye busser, kom ind som nummer ti i 2019. I 2018 tog Volvo førstepladsen med 59.





Nummer 11 i 2019 blev Neoplan med 4. I 2018 var tallet 21.





På de næste pladser kom Ayats med 2 og Solaris med 1 nyregistreret bus over 12 ton.





Hvis man vil vurdere markedet er det værd at huske på, at markedet for busser over 12 ton er påvirket af udbud af kørsel for trafikselskaberne. I 2019 var udbud med til at introducere et større antal el-busser leveret af producenter, som ikke tidligere har leveret busser i større antal i Danmark.









Mærke 2019 2018 Antal Andel Antal Andel Scania 44 16,67 % 23 8,68 % Iveco 38 14,39 % 41 15,47 % VDL 34 12,88 % - - BYD 27 10,23 % - - Mercedes-Benz 24 9,09 % 31 11,70 % Setra 24 9,09 % 31 11,70 % Yotong 20 7,58 % - - MAN 19 7,20 % 37 13,96 % Volvo 19 7,20 % 59 22,26 % Isuzu 8 3,03 % 2 0,75 % Neoplan 4 1,52 % 21 7,92 % Ayats 2 0,76 % 2 0,75 % Solaris 1 0,38 % - - Güleryüz - - 4 1,51 % Irizar - - 10 3,77 % I alt 264

261







(Kilde og tabel: Bilstatistik/De Danske Bilimportører)





