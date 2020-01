Amerikansk-kinesisk handelsaftale er godt nyt for dansk skibsfart

REDERIORGANISATION:

Onsdag 15. januar 2020 kl: 13:14

Af: Redaktionen Danske Rederier ser derfor positivt på den handelsaftale, som de to lande vil underskrive første del af onsdag eftermiddag dansk tid. Det kan være første skridt i retningen mod en mere normal handelssituation mellem landene og påvirke stemningen på de globale markeder.- Aftalen kan forhåbentlig være med til at vende den negative udvikling for verdenshandlen, som vi har set den senere tid. Som udgangspunkt har vi ikke nogen forventning til, at den vil betyde et stort skub for den globale efterspørgsel, men aftalen vil bidrage til en mindre grad af usikkerhed i markedet, hvilket handel og investeringer vil nyde godt af. Det vil også smitte af på de danske rederiers markeder, siger direktør for erhvervspolitik og analyse i Danske Rederier, Jacob K. Clasen.Op mod 90 procent af den globale handel bliver transporteret med skibe, og usikkerheden i verdensøkonomien og den lave vækst i den globale økonomi har også dæmpet vækst i efterspørgslen på transport af varer til søs.Danske rederier har også på første hånd kunnet følge de ændringer i handelsstrømmene, som toldsatserne har medført - eksempelvis har eksport fra Brasilien erstattet meget af eksporten fra USA.Aftalen, som kaldes ”Phase One”, forventes blandt andet at betyde en øget kinesisk import af amerikanske varer og services inden for blandt andet landbrug og energi, der som minimum overstiger 2017-importen med 200 milliarder dollars over de næste to år.- Vi er først og fremmest glade for, at handelskrigen mellem USA og Kina nu ser ud til at deeskalere, men der er stadig straftold for flere hundrede milliarder dollars på handel mellem de to lande. Fra Danske Rederier håber vi, at de to lande kommer så langt i deres indbyrdes forhandlinger, at fremtidige stridigheder i højere grad kan følge nogle fastlagte spilleregler. Det vil give større ro og forudsigelighed, siger Jacob K. Clasen.Danske rederier eksporterer for 17,1 milliarder kroner til USA og 25,8 milliarder kroner til Kina, hvilket svarer til 23 procent af rederiernes samlede eksportaktiviteter.I 2018 løb eksporten fra danske rederier op i 188 milliarder kroner. Samhandelen imellem USA og Kina står for fire procent af verdenshandelen.