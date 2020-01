Det er en trist dag for danske vognmænd

TRANSPORTORGANISATION MED EGEN ARBEJDSGIVERFORENING OM AFTALE MOD SOCIAL DUMPING:

Onsdag 15. januar 2020 kl: 10:44

Af: Redaktionen ITD mener, at det store politiske flertal har besluttet, at 3F fremover ved lov skal diktere omkostningsniveauet for samtlige overenskomster på transportområdet i Danmark.“Foreningsfriheden og den frie konkurrence er nu reelt væk på transportområdet i Danmark. Det er resultatet af den aftale, som regeringen nu har indgået med et politisk flertal om ændring af den danske godskørselslov. Der vil stadig kunne eksistere alternative overenskomster til 3F-overenskomsterne, men de bliver uden betydning, når aftalepartnerne bag ingen indflydelse har på udfaldet af omkostningsniveauet i deres egne overenskomstforhandlinger”, skriver ITD på baggrund af aftalen.- Når 3F overenskomsterne ophøjes til lov, og 3F skal diktere omkostningsniveauet for samtlige overenskomster, så fjernes den frie forhandlingsret på overenskomstområdet i praksis, og markedskræfterne sættes ud af kraft til stor skade for hele det danske vognmandserhverv og alle de brancher, som er afhængige af transport. I et demokratisk land som Danmark må og skal der være plads til forskellige landsdækkende overenskomster - også på transportområdet. Det er dybt skadeligt for de danske transport- og logistikvirksomheder, at et politisk flertal nu stopper dette ved at tildele al magt til én lønmodtagerorganisation og dens forhandlingsparter på transportområdet, siger Carina Christensen og peger på, at man hos ITD og ITD Arbejdsgiver, som repræsenterer en række danske vognmænd, er rystede over aftalen, som med Carina Christensens ord vil være “…dybt skadeligt for vores virksomheder og i strid med alle demokratiske principper”.ITD forklarer, at aftalen, som organisationen ikke er tilfreds med, betyder, man i fremtiden godt kan opnå godskørselstilladelse efter en overenskomst, der er anderledes indrettet og har en anden omkostningsfordeling end 3F-overenskomsterne. Her gælder det, at man skal vurdere om overenskomsterne er på sammenligneligt niveau i forhold til det samlede omkostningsniveau i 3F-overenskomsterne. Dermed er ITD Arbejdsgivers overenskomst med Krifa på transportområdet blåstemplet.





- Vi kan konstatere, at politikerne med aftalen har sikret, at flere landsdækkende overenskomster ud over 3F-overenskomsterne nu og i fremtiden vil kunne give adgang til en godskørselstilladelse for danske vognmænd. Det ændrer dog ikke ved, at 3F får fortrinsret over alle andre overenskomster og nu tildeles al forhandlingsmagt på overenskomstområdet. Vi har i ITD Arbejdsgiver fået indskrænket vores forhandlingsmuligheder, så det nu bliver sværere for os fortsat at forhandle stærke og nutidige overenskomster på plads med vores modpart Krifa, der indeholder større fleksibilitet og færre administrative byrder end 3F-overenskomsterne. Det er et anslag mod foreningsfriheden i Danmark og et voldsomt indgreb mod de danske transportvirksomheder, siger Trine S. Plesner, der er direktør i ITD Arbejdsgiver.





Regeringen havde sammen med DA og FH oprindelig lagt op til, at vognmænd og chauffører, der var omfattet af overenskomster med 3F, ikke skulle kontrolleres og ikke skulle dokumentere deres faktisk udbetalte lønniveau for at opretholde deres godskørselstilladelse, mens alle andre vognmænd og chauffører - herunder medlemmer af for eksempel ITD Arbejdsgiver og KA - skulle underlægges ekstra kontrol og dokumentere, om der blev udbetalt det samme eller mere end omkostningsniveauet i 3F-overenskomsterne. Den ændring kom de ikke igennem med. Med aftalen sikrer et politisk flertal, at alle danske vognmænd, der har en godskørselstilladelse, skal kontrolleres på samme måde - uanset hvilken overenskomst de kører på.





- Med aftalen har politikerne forsøgt at vise klar opbakning til ITD's overenskomst med Krifa på transportområdet. De har ikke villet acceptere en forskelsbehandling i kontrollen, ligesom ITD Arbejdsgiver nu også skal høres i overenskomstnævnet. På det område ser aftalen langt bedre ud end det forslag til ændring af godskørselsloven, som DA og FH oprindeligt havde lagt på bordet. Det ændrer dog ikke ved, at aftalen som helhed er til stor skade for det danske transporterhverv, fordi alle andre overenskomster end 3F i fremtiden i prakis bliver ligegyldige. Det er en trist dag for danske vognmænd og foreningsfriheden, siger Trine S. Plesner og fortsætter:





- For ITD er det en afgørende forudsætning for at ændre på godskørselsloven, at der er styr på ændringerne i udstationeringsloven. Det bør fremgå af aftaleteksten, at ændringerne i godskørselsloven kun gennemføres, hvis de påtænkte ændringer i udstationeringsloven er EU-lovmedholdelige. Vi vurderer fortsat, at der her ligger en stor procesrisiko.







ITD understreger, at ordnede forhold på vejtransportområdet er et prioriteret området for organisationen.





- Det er en klar prioritet for ITD at sikre ordnede forhold på vejtransportområdet. Vi er også tilhængere af, at der skal være danske lønvilkår for udenlandske chauffører, når de kører cabotage og kombineret transport i Danmark. Det er dog helt afgørende for os, at implementeringen af sådanne regler ikke sker i strid med foreningsfriheden i vores demokrati og den helt grundlæggende frie aftale-, forhandlings- og organisationsret i det danske transporterhverv, som vi ser det nu, siger administrerende direktør i ITD, Carina Christensen, der er tidligere konservativ transportminister i en af 00’ernes VK-regeringer.





