Uddannelsesorganisation melder om øget interesse

Mandag 13. januar 2020 kl: 11:09

Af: Redaktionen

- Det er positivt, at så mange nye unge søger transportbranchen, siger Anja Brauner-Kristiansen, der er direktør hos Dekra Erhvervsskole.









Hun peger på, at Dekra Erhvervsskole oplever en historisk stor interesse for at blive faglært lastbilchauffør. Holdet, der starter mandag 20. januar er snart fyldt op.









- Der er simpelthen snart ikke flere pladser i klasselokalerne, siger direktør Anja Brauner-Kristiansen om de to fyldte hold.









Foruden at støtte og vejlede hele vejen igennem uddannelsen garanterer Dekra Erhvervsskole også en læreplads og et job, når man er færdig med uddannelsen.

