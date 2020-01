Brancheorganisation roser S-Regeringens vækstplan for handel og logistik

Af: Redaktionen - Danmark har en række styrkepositioner inden for transport og logistik, som bidrager til vækst og velstand i Danmark. Velfungerende logistik er samtidigt med til at styrke konkurrenceevnen for det øvrige erhvervsliv. Derfor er vi meget tilfredse med, at regeringen sætter fokus på logistikbranchen, siger branchedirektør Michael Svane, DI Transport.DI Transport er positivt stemt over for S-Rgeringens udspil og mener, at planen sætter fornuftigt ind på nødvendige indsatsområder.- Vækst i e-handel og trængsel i forbindelse med blandt andet varelevering i byer er en væsentlig udfordring. Derfor er det også positivt, at regeringen vil sætte fokus på transport og logistik i forbindelse med e-handel og last-mile levering i byerne, siger Michael Svane og fortsætter:- Vækstplanen understreger, at velfungerende logistik er med til reducere transportens klimapåvirkning. Samtidig skal vi se på, hvordan vi kan skabe bedre rammer for logistik og varelevering. Det kan vi gøre ved at fokusere på levering uden for myldretiden, varelevering med cykler og øget brug af modulvogntog.Michael Svane fremhæver desuden, at der i vækstplanen også er initiativer, som skal gennemføres på EU-plan for at give mening.- Vi har brug for højere fælles EU-standarder for elektroniske transportdokumenter, og bedre brug af elektroniske dokumenter står da også på EU-dagsordenen. Ikke mindst på transportområdet. Digitale transportinformationer, tilladelser og dokumentation øger effektiviteten og sikrer en smidigere forretningsgang samt færre administrative byrder.S-Regeringen lancerer med vækstplanen i alt 21 initiativer. Vækstplanen følger op på de anbefalinger, som vækstteamet for handel og logistik præsenterede sidste år.S-Regeringen har offentliggjort følgende:Vækstplanen for handel og logistik - kan hentesFaktaark med vækstplanens initiativer - kan hentesVækstteamets anbefalinger - kan hentes