Ny el-færge er ingen spøg - i mellem Esbjerg og Fanø

Tirsdag 7. januar 2020 kl: 15:05

© Copyright 2020 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.

Af: Redaktionen Færgeruten mellem Esbjerg og Fanø bliver årligt benyttet af omkring 1,8 millioner rejsende. På trods af sejlads nærmest hvert 20. minut har især weekend- og ferieture til den lille ø i Vadehavet ofte skabt lange køer i havnene. Nu skal en omlægning af besejlingen af Fanøruten sikre både bedre kapacitet og samtidig give Fanølinjen en langt grønnere profil. Med en tredje færge på ruten bliver der plads til flere passagerer og kortere ventetid i havnene.Efter planen skal den nye el-færge, der skal bygges på Hvide Sande Shipyard, sættes i drift sensommeren 2021.- El-færger er bedst til kortere ruter, hvor der ikke skal sejles hurtigt. Derfor har det været oplagt for os at se på, hvordan vi på én gang kunne løse problemerne med kapaciteten og samtidig få gjort færgedriften mere grøn, siger Molslinjen’s administrerende direktør, Carsten Jensen.I samarbejde med Fanø Kommune er der lagt en plan, hvor muligheden for at ombygge de nuværende færger, Fenja og Menja til el-drift også skal undersøges.- Jeg er meget stolt over, at Molslinjen og Fanø Kommune går forrest i omlægningen til el-færger. Det har stor betydning for vores CO2-udledning og for den grønne omstilling. I første omgang med en ny el- færge, men forhåbentlig også med ombygning af Menja og Fenja, så vi om nogle år har tre el- færger, siger Fanø’s borgmester Sofie Valbjørn.Den nye færge, som finansieres ved en mindre stigning i billetpriserne, skal sejle helt elektrisk, men bliver også udstyret med backup, så øens livline kan fungere under alle forhold.En ny færge giver mulighed for tre-færgedrift, og derfor vil Molslinjen forestå en udgravning af sejlrenden, så det bliver muligt for to færger at passere hinanden, der hvor sejlrenden udvides.