Flyttefirma flytter læsset med to-akslet bokstrailer

Fredag 3. januar 2020 kl: 00:10

Af: Redaktionen Den nye to-akslede bokstrailer, der er bygget op over et chassis med længdevanger opsvejst i I-profil og stærke tværvanger og forstærkninger, er monteret med underkøringskofanger og cyklistværn efter danske regler.Boksopbygning består af en plywood-kasse med 40 mm boldmonteret fast tag og en 4 mm stålplade monteret på forsmækken. I kassen, der har en bund af 28 mm hårdttræ, er der monteret en binderække. Bagenden er forsynet med en Dhollandia-lift med en kapacitet på 2.500 kg og en 2.000 mm liftplade.Traileren er leveret med to ti-tons luftaffjedrede aksler med skivebremser. Første aksel har liftfunktion. Traileren er XL godkendt.







Den nye trailer er leveret af Anders Larsen fra Lastas Trucks Danmarks A/S.





