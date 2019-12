Lastbilleverandør fortæller mere om ny bil til vognmand på Mors

Mandag 23. december 2019 kl: 11:40

Af: Redaktionen Selv om størstedelen af de godt 40 trækkende enheder hos Vognmand Filtenborg i Nykøbing Mors består af lastbiler fra den svenske vestkyst, er der netop kommet en ny, fire-akslet Scania R 650 XT fra den svenske østkyst ind i vognparken.





Forklaringen er, at det er en lastbil fra producenten i Södertälje, chauffør Christian Pedersen allerhelst vil køre i. Og hvad gør man ikke som vognmand, når en god chauffør ønsker sig et andet lastbilmærke at køre i end det mærke, som firmaet normalt kører med.





Den nye fire-akslede Scania R 650 med tandembogie skal lige som hovedparten af de andre lastbiler i Filtenborgs vognpark bruges til entreprenørkørsel over det meste af Danmark, kranarbejde, blokvognskørsel, transport af asfalt, jord og grus med mere.





Derfor er den specificeret med nogle af de kraftigste komponenter, som Scania har på hylderde. Det er blandt andet en 16,4 liters V8-motor på 650 hk og et maksimalt drejningsmoment på 3.300 Nm, 14-trins gearkasse med overgear og to krybegear samt tandembogie med navreduktion og langs-/tværgående differentialespærrer.





Chassiset er et dobbelt-chassis med fuld luftaffjedring samt styrbar bogieaksel bag tandembogien. Bilen er desuden specificeret med ekstra kraftig XT-front med blandt andet forstærket og fremskudt kofanger, beskyttelsesplade under fronten, ekstra kraftige forreste trækøjer med 40 tons kapacitet, beskyttelsesgitre foran forlygterne samt ekstra solide spejlhuse.





Førerhuset er Scania’s mellemlange CR17L med fladt tag og komfortudstyr som Premium fører- og passagerstole, læderindtræk, Premium infotainment-system med 4x20 W musikanlæg og integreret navigation, termosideruder, regnsensor, integreret klimaanlæg med ekstra kabinevarmer mmm.





Den nye Scania R 650’er er som vi fortalte i sidste uge opbygget hos Sawo med en hydraulisk aftagelig Hiab XS HiPro 262 EP5-kran samt et Sawo CLF 432S 3-vejs wirehejs.





Bilen er malet hos P. Pilgaard Auto & Lakcenter i Hørdum. Lastbilsælger Lars Pedersen fra Stiholt har stået for handlen.













