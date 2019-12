Den fjerde bliver fulgt op af en femte

Fredag 20. december 2019 kl: 13:09

Af: Redaktionen Den nye Scania skal betjene hele Vendsyssel med alle typer produkter fra Elling Tømmerhandel, der har afdelinger i Elling lidt nord for Frederikshavn, i Tårs, på Læsø og snart også i Hjørring.Lastbilen er opbygget som de øvrige Scania’er, men bilen er den første af den nye Scania-generation. Den er opbygget med en HMF 2320 K5-kran med en hydraulisk rækkevidde på knap 15 meter, hvor den løfter 1.100 kg.Bilen er desuden opbygget med lad med galvaniseret ramme og forsmæk, kæpstokke, alu-sider, kasser til strøer og værktøj med mere. Det er Brdr. Platz A/S i Haderslev, der har stået for opbygningerne.Bilens lave chassishøjde give sammen med fuld luftaffjedring et effektivt og godt arbejdsmiljø til chaufføren.Bilen er desuden udstyret med kærretræk fra VBG Coupling Systems Denmark til synsfri sammenkobling, så den kan køre med en to-akslet kærre, der deles med de øvrige lastbiler i virksomheden.Drivlinen består af en 13-liters seks-cylindret rækkemotor på 370 hk, en 14-trins-gearkasse med fuldautomatisk Opticruise-gearskift samt enkeltreduceret bagtøj med differentialespærre.I førerhuset kan chaufføren blandt andet glæde sig over Premium-førerstol, Premium lydanlæg med integreret navigation, blæsepistol samt bak- og højresvingskamera med fælles monitor i instrumentpanelet.Sælger Lars Pedersen fra Stiholt i Thisted har stået for handlen med Elling Tømmerhandel, mens Stiholt i Sæby har monteret forskelligt arbejds- og blitzlys, synet, klargjort og leveret bilen.