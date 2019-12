249.000 flere er kommet i arbejde siden lavpunktet i 2012

Af: Redaktionen Beskæftigelsesniveauet har været højt de seneste år. Ifølge nye beskæftigelsestal fra Danmarks Statistik er der i tredie kvartal af 2019 2,79 millioner i arbejde i Danmark, hvilket er ny rekord.Ifølge en ny analyse fra Spar Nord, der har bearbejdet de seneste beskæftigelsestal, er der i dag godt 249.000 flere lønmodtagere på arbejdsmarkedet sammenlignet med tredje kvartal 2012, som var lavpunktet for beskæftigelsen efter finanskrisen. Udviklingen er drevet af jobvækst på tværs af samtlige brancher, men det er i særdeleshed handels- og transportbranchen, der trækker det største læs med en stigning på knap 72.000 nye arbejdspladser. Efter følger erhvervsservicesektoren, der dækker alt fra rengøringsfirmaer, konsulentvirksomheder og vikarbureauer, hvor der er skabt godt 58.000 nye job i samme periode, mens byggeindustrien er vokset med knap 30.000 arbejdspladser.- Handels- og transportbranchen er vokset støt siden udgangen af 2012, mens erhvervsservicebranchen oplevede en mindre tilbagegang i starten af 2019. Sidenhen er branchen dog kommet stærkt igen og har nu i tredje kvartal slået beskæftigelsesrekord med over 310.000 lønmodtagere, siger cheføkonom hos Spar Nord Jens Nyholm og fortsætter:- 2019 har derfor indtil videre været endnu et godt år for beskæftigelsen i Danmark, og der er alene siden udgangen af sidste år kommet godt 25.000 flere danskere i arbejde. Dog er væksten gået en smule ned i gear, hvilket blandt andet også ses af en opbremsning i det fald, der har været i arbejdsløsheden, som har ligget uforandret på 3,7 procent siden november 2018. Idet beskæftigelsen er steget omkring 25.000 siden, er det et udtryk for, at tilgangen til arbejdsmarkedet lige har kunnet holde trit med efterspørgslen på arbejdskraft.

Jens Nyholm hæfter sig desuden ved, at den kvartalsvise fremgang i beskæftigelsen er faldet fra 10.000 til 12.000 i perioden 2015-2018 til 7-8.000 i de første tre kvartaler af 2019. Samlet forventes beskæftigelsen at stige med omkring 35.000 i 2019, hvilket er et fald fra 40-50.000 de seneste tre år.





- Vi forventer, at beskæftigelsesfremgangen fortsætter i 2020, men i et endnu lavere tempo end i 2019, så 2020 vil bringe omkring 10-15.000 flere i beskæftigelse sammenlignet med udgangen af 2019, siger Jens Nyholm







Kigger man på de brancher, hvor det går knap så hurtigt med jobskabelsen, så ligger finanssektoren ikke overraskende suverænt i bunden med en vækst på 2.400 ansatte siden lavpunktet i slutningen af 2012. Samme svage udvikling findes måske lidt mere overraskende inden for byggeriet og industrien. Godt nok er beskæftigelsen i de to brancher steget pænt siden 2013, men samlet er beskæftigelsen i specielt industrien fortsat pænt under niveauet fra før finanskrisen.







Alle regioner slår rekord

Det høje beskæftigelsesniveau er drevet af jobvækst i samtlige af landets fem regioner, der alle har slået rekord. Her tegner Hovedstaden sig for størstedelen af de nye arbejdspladser med over 118.000 nyskabte job siden lavpunktet i 2012 og har i år rundet en million beskæftigede, hvilket også er en ny rekord.







- Region Hovedstaden har siden 2012 haft en høj og kontinuerlig vækst, så det er ikke overraskende, at de nu slår den hidtidige rekord fra andet kvartal i år med godt 4.000 nyskabte arbejdspladser. Det skyldes i høj grad, at beskæftigelsesniveauet i københavnsområdet ikke faldt så meget under finanskrisen sammenlignet med de øvrige regioner, men også Region Hovedstadens stigende befolkningstilvækst har betydning for udviklingen, forklarer Jens Nyholm.







Region Midtjylland står for næstflest arbejdspladser siden lavpunktet i 2012 med knap 57.000 nye job.







- Beskæftigelsen i Region Midtjylland har de seneste år været stigende og har siden lavpunktet i 2012 oplevet en beskæftigelsesvækst på 10 procent. Der er alene i år blevet skabt 5.700 nye job i regionen, som således har slået rekord med 628.000 midtjyder, der nu er i beskæftigelse, siger Jens Nyholm.





I Nordjylland er der skabt knap 15.000 nye arbejdspladser siden lavpunktet i 2012. I Region Sjælland er der kommet 19.700 beskæftigede til i samme periode, mens der i Region Syddanmark er blevet skabt 38.000 nye job.









Beskæftigelsen fordelt på brancher fra 3. kvartal 2012 til 3. kvartal 2019:







Brancher Beskæftigelses-vækst i procent Nyskabte arbejdspladser Erhvervsservice 23 % 57.604 Bygge og anlæg 22 % 30.084 Information og kommunikation 16 % 15.449 Ejendomshandel og udlejning 15 % 5.292 Kultur, fritid og anden service 12 % 12.910 Handel og transport mv. 11 % 71.760 Landbrug, skovbrug og fiskeri 10 % 3.855 Industri, råstofindvinding og forsyningsvirksomhed 6 % 20.204 Offentlig administration, undervisning og sundhed 3 % 29.489 Finansiering og forsikring 3 % 2.399 Erhverv i alt 10 % 248.898





(Kilde: Danmarks Statistik)









Beskæftigelsen fordelt på de danske regioner fra 3. kvartal 2012 til 3. kvartal 2019:







Regioner Beskæftigelsesvækst i procent Nyskabte arbejdspladser Region Hovedstaden 13 % 118.327 Region Midtjylland 10 % 56.842 Region Syddanmark 7 % 38.320 Region Sjælland 7 % 19.749 Region Nordjylland 6 % 14.918 Alle regioner 10 % 248.898





(Kilde: Danmarks Statistik)

