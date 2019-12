Politisk aftale baner vejen for forhandlinger om fremtidens post

Fredag 20. december 2019 kl: 09:50

Af: Redaktionen Statens aftale med Post Danmark om befordringspligten, som sikrer omdeling af post til samtlige husstande i Danmark, udløber med årets udgang. S-Regeringen har derfor oversendt et fortroligt aktstykke til Folketingets Finansudvalg for at anmode om midler til at sikre, at der også efter nytår bliver leveret post til borgerne.Formålet er blandt andet at skabe ro om de kommende forhandlinger om en ny aftale om fremtidens postbefordring. Et flertal i Folketingets Finansudvalg tiltrådte torsdag aktstykket.- Jeg er glad for, at et flertal af Folketingets partier tager ansvar for den midlertidige forlængelse, der sikrer, at danskerne også efter nytår kan modtage post. Selvom jeg er ærgerlig over processen, glæder det mig, at vi nu kan skabe ro om de kommende forhandlinger. På den måde sikrer vi, at vi kan nå i mål med den bedste aftale for borgerne. Regeringens klare mål er, at vi får mest mulig service, uden at det koster skattekroner, siger transportminister Benny Engelbrecht (S), som over for flere medier vedgår, at han og Transportministeriet godt kunne have været hurtigere ude med at få en aftale på plads.Transport- og Boligministeriet vil nu forhandle med Post Danmark om en midlertidig forlængelse. Ambitionen er, at der senest i marts 2020 kan indgås en aftale med Post Danmark om befordringspligten, som har virkning fra 1. juli 2020.Interesserede kan læse aftaleteksten