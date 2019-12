Kroghejset tager fat i fyldte og tomme containere

Onsdag 18. december 2019 kl: 11:24

Af: Redaktionen Kroghejset er monteret på et 3-akslet Volvo chassis. Chassiset er et FM420 med fuld luftaffjedring og en akselafstand på 4.800 mm.Kroghejset på Volvo FM’en, der har en akselafstand på 4.800 mm, er udstyret med automatisk sekvenskontrol, ilgang, hurtigtip og safe speed. Funktioner, der alle er med til at effektivisere chaufførens arbejdsgang. Den automatiske sekvenskontrol kører eksempelvis alle kroghejsets sekvenser ved at holde en knap nede.Sawo har på siden af chassis’et monteret hydrauliktank, værktøjskasse og trin til opstigning under batterikassen. Der er derudover lavet rørføring og et-leder hydraulik til tip/påhængsvogn, samt duomatic-stik til anhængertilslutning.Marius Pedersen A/S arbejder med indsamling af affald samt affaldshåndtering.