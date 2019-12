Vognmand i Aars valgte Volvo-forvogn til nyt vogntog

Onsdag 18. december 2019 kl: 11:18

Af: Redaktionen Forvognen er en fire-akslet fuld luftaffjedret Volvo FH 540 med en 540 hk motor, Globetrotter-førerhus med New York-førerhuspakke, VEB+ motorbremse, Volvo Dynamisk Styring, Work Remote, læssekamera på forvogn og anhænger.Skelhøje vognfabrik har stået for opbygning og levering af anhænger. Sawo har leveret den bagmonterede kran til forvognen. Og Nordjysk Autolak har stået for maling af vogntoget.Bilen er klargjort hos Volvo Truck Center i Randers og solgt og leveret af Hans Pedersen.