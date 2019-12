Vognmandsforening efter lyser mere kontrol hos postkasseselskaber

Onsdag 11. december 2019 kl: 10:02

Det er meget tankevækkende, når man kan læse om at Tungvogns Center Nord, TCN, har foretaget storvognskontrol ved Herning og i den forbindelse kunne konstatere at 8 ud af 14 standsede lastbiler var udenlandske. Og at der ud af de 8, havde tre af de fem i alt 5 overtrædelser af cabotage-reglerne.



Det tankevækkende er, at det først er Tungvogns Center Øst, TCØ, der konstaterer voldsomme overtrædelser hos to af postkassefrontløberne fra Padborg, og nu er det så TCN, som konstaterer betydelige cabotage overtrædelser. Mangler der ikke noget.



Jo, det gør der, og det er relevant at spørge, hvor Tungvogns Center Syd, TCS, er henne, og hvad de egentlig laver. TCS har området Sønderjylland, Kolding og Fyn, altså et område med nok flest postkasselastbiler i Danmark. Derfor er der i særlig grad grund til skærpe kontrollen med synderne.

Hos TCS har der tidligere hos nogle betjente været en holdning at cabotage ikke er et problem. Hvorfor så kontrollere for det, kan man vel med rette sige. Men nu, Nu hvor TCØ og TCN har leveret et bevismateriale der siger, at der er endda store problemer med ulovlig cabotagekørsel i Danmark.



Jeg indikerer naturligvis ikke, at staben hos TCS ikke laver noget, men det er nu alligevel nærliggende at spørge, hvornår TCS har tænkt sig for alvor at gå ind i en betydelig skærpet kontrol, som i dag er mere og mere påkrævet. Det viser fangsterne fra TCN og TCØ i hvert fald.







Af: Redaktionen FDL’s kontorleder Jens Groot: