Togene køre direkte til Hamborg tre gange dagligt

Fredag 6. december 2019 kl: 11:36

© Copyright 2019 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.

Alle felter skal udfyldes!



Titel:



Kommentar:



Navn:



Email:



Adresse:



By:



Indtast bogstaverne: ÆØÅ

- så hjælper du os med at undgå spam.



Bemærk: For at undgå misbrug bliver din IP adresse logget!

Af: Redaktionen - Den nye togforbindelse giver os en unik mulighed for at knytte hele landsdelen op mod en metropol som Hamborg. Det sætter vores borgere og virksomheder i en unik situation, når det kommer til at tiltrække højt specialiseret arbejdskraft, siger Aabenraa Kommunes borgmester, Thomas Andresen (V) og fortsætter:- Samtidig er det også en lettelse for mange af de borgere i Aabenraa Kommune, der i dag kører i bil til eksempelvis Hamborg Lufthavn. Nu giver det dem en bedre mulighed for at tage toget og lade bilen stå. Det giver en helt anden fleksibilitet for borgerne.Borgmesteren ser den nye togforbindelse som en løftestang til at opgradere togstationerne - herunder toiletfaciliteterne.Togforbindelsen kører over Padborg, da fordi forbindelsen ikke længere kører over Femern.Fra 15. december vil der afgå tre direkte tog om dagen fra Padborg mod Hamborg. I dag er der to daglige direkte afgange med en togforbindelse, der går fra Aarhus til Hamburg.