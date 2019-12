Trækkeren er på niveau High

Torsdag 5. december 2019 kl: 14:18

Af: Redaktionen Den tre-akslede Renault T-High-trækker er opbygget med store aftagelige værktøjsskabe bag ved førerhus - et af dem er med varme.I højre side er der et værktøjsskab med to skuffer og batterier i bund.I begge sider er der monteret sideskørter - og i venstre side er der monteret en 890 liters dieseltank.







Trækkeren er leveret med komplet dørkafdækning, trekantafdækning mellem baghjul med presenninger over kasser, On-spot snekæder, Ctek lader med 20 meter indbygget kabeltromle, stort oliefyr, light fix lygtebøjle på tag med blitz rotorblink og fire projektører. Trækkeren har to LED-fjernlys på fronten og otte LED-arbejdslys, fire blitzblink i forrest og fire slingrelys.





Indvendigt i førerhuset er der kaffemaskine, 1.800 watt inverter, Tv, Roadpad+, køleskab, ACC fartpilot med optivision. Derudover er bilen plysset ved skabe, bagvæg, loft og lys.





Opbygning er foretaget hos Volvo Truck Center Viborg, plysningen er foretaget hos Karl Johan Buur i Vrå, mens Ringvejens Autolakering i Silkeborg har stået for lakering og metallisering.







Salg og levering har Lars Herslund hos Volvo Truck Center Viborg stået for.













