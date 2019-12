Finansloven prioriterer 173,7 millioner kroner til kollektiv trafik

Tirsdag 3. december 2019 kl: 10:00

Af: Redaktionen Der afsættes samlet set 98,7 millioner kroner i 2020, 87,1 millioner kroner i 2021, 89,2 millioner kroner i 2022 samt 110,6 millioner kroner i 2023.Aftaleparterne noterer sig, at S-Regeringen i forbindelse med en kommende investeringsplan for infrastruktur vil præsentere et oplæg til disponering af opsparede midler i ”Forliget om Bedre og Billigere kollektiv trafik” for forligskredsen.Aftaleparterne noterer sig endvidere, at S-Regeringen sammen med DSB vil undersøge mulighederne for at etablere nattog i Danmark samt undersøge mulighederne for at koordinere en eventuel nattogsdrift med Tyskland og Sverige.Der prioriteres samlet set 173,7 millioner kroner i 2020 til kollektiv trafik.





