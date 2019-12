Mercedes-Benz reagerer og tvinger Scania til at flytte sit es

EFTER TRE ÅR MED S-SERIE:

Tirsdag 3. december 2019 kl: 08:00

Af: Redaktionen Den store, tyske bilproducent i Stuttgart, har ihvertfald sendt et brev til Södertälje og bedt Scania om at ændre typebetegnelsen på sine S-serie lastbiler fra for eksempel Scania S 500 til Scania 500 S. Så risiko for at købere kunne tage fejl af en S 500 personbil og en 500 S lastbil blev minimeret.







Baggrunden for striden om modelbetegnelserne er, at Mercedes-Benz i mange år har markedsført sin fineste personbil som S-klasse (måske står S’et for Spitzen-klasse). Da Scania for tre år siden lancerede sin seneste lastbilgeneration med R- og S-serierne, var der dog ingen, der løftede et øjenbryn. Modelbetegnelserne var R og S for førerhustype efterfulgt af antal hk som eksempelvis R 450 og S 730.









Siden har Scania suppleret sin nye lastbilgeneration med L-, P- og G-serierne med de lavere førerhuse med modelbetegnelser efter samme princip. Men så ramte S-olens stråler åbenbart et eller andet hos folkene i Stuttgar - ”Unsere feinste S-Klasse PKW gegen einen schwedischen S-Serien LKW? Nein, das geht nicht. Das können wir unter keinen Umständen akzeptieren!”







Kompromisset mellem parterne er blevet, at Scania på alle nye S-modeller produceret efter 1. december i år flytter S’et om bag antal hk til for eksempe 500 S og 730 S.- Med denne justering lukker vi en aftale, vi har indgået med Daimler, siger Alexander Vlaskamp, Senior Vice President og chef for Scania Trucks.- Vi stræber efter at beskytte vores eget varemærker og ved, hvorfor Daimler med sin mangeårige historie med sin S-klasse i bilsektoren havde et problem med vores S-serie, tilføjer han.







Ændringerne omfatter kun Scania’s S-serie (fremover serie-S). De øvrige modelbetegnelser i Scania’s modelprogram af L-, P-, G-, og R-serier ændres ikke, så her fortsætter Scania med førerhus-type L, P, G og R efterfulgt af antal hestekræfter som for eksempel P 320, G 410 og R 500.







Her på redaktionen skal vi jo ikke give juristerne hos Mercedes-Benz alt for mange gode idéer, men kan konstatere, at Mercedes-Benz både har og tidligere har haft blandt andet G- og R-klasse personbiler på programmet. Men de er åbenbart ikke så vigtige for Mercedes-Benz, at man ville gå til kamp mod Scanias G- og R-serier.



