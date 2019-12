Finansloven er god for lønmodtagerne

Tirsdag 3. december 2019 kl: 07:39

Indsatsen mod social dumping på vejtransport skal styrkes



Fokus på grøn omstilling

Af: Redaktionen Formanden for FH glæder sig også over finanslovens fokus på at mindske uligheden - blandt andet via en årlig ulighedsredegørelse og ved at droppe nogle skattelettelser, som hun betegner som skæve.S-Regeringens aftale med Enhedslisten, SF, Radikale og Alternativet om Finansloven for næste år, rummer gode takter fra det oprindelige finanslovforslag.Det drejer sig ifølge FH blandt andet om et løft af velfærden, der både sikrer, at velfærden kan følge med befolkningsudviklingen, og samtidig giver plads til at udvikle velfærden yderligere.Der er også enighed om at give flere midler til grøn forskning, hvilket bidrager til, at Danmark kan fastholde sin position inden for grønne løsninger.Derudover fremhæver FH, at der afsættes flere ressourcer til at genoprette skattevæsenet, og der er opnået enighed om at afskaffe det såkaldte omprioriteringsbidrag på uddannelser samt at løfte kvalitetspuljen til erhvervsuddannelserne.Aftalen sikrer også flere ressourcer til kampen mod social dumping, oprettelse af ”Danmarks Grønne Fremtidsfond” samt et fokus på at finde veje til at mindske uligheden via en årlig ulighedsredegørelse.- Samlet set er der tale om en god finanslov set med lønmodtagerøjne, lyder det fra Lizette Risgaard.Hun fremhæver også, at aftalepartierne er enige om at tilføre flere ressourcer til kampen mod social dumping.- Det er glædeligt, at der kommer flere ressourcer til kampen mod social dumping. For at sikre mere ordnede forhold på arbejdsmarkedet er det også vigtigt, at bødeniveauet bliver skærpet for virksomheder, der gør brug af illegal arbejdskraft, siger Lizette Risgaard, der også hæfter sig ved, at partierne bag finanslovaftalen er enige med arbejdsmarkedets parter om, at indsatsen mod social dumping på vejtransportområdet skal styrkes.- Vi er meget tilfredse med, at der afsættes midler til at sikre effektiv kontrol og håndhævelse af, at cabotagekørsel og kombinerede transporter i Danmark sker på danske lønvilkår, understreger hun.

Regeringen og støttepartierne er enige om at oprette ”Danmarks Grønne Fremtidsfond” med en samlet kapital på 25 milliarder kroner, som skal bidrage til en national og global grøn omstilling. Forslaget læner sig op ad FH’s forslag om at oprette ”Danmarks Investeringsfond” til investeringer i fremtidens teknologier.





- Det er meget positivt, at der oprettes en fond, der skal bidrage til et grønnere Danmark via massive investeringer, som skal fremme den grønne omstilling blandt andet gennem nye teknologier og samtidig bidrage til at løse de udfordringer, som klimaforandringerne skaber”, siger Lizette Risgaard.





Der sker desuden en mærkbar opprioritering af grøn forskning.





- Flere midler til grøn forskning bidrager til, at Danmark kan fastholde sin styrkeposition inden for grønne løsninger. Dermed bliver frøene til fremtidens grønne job sået. Men der ligger et stort arbejde forude for at sikre et grønnere, sundere og mere bæredygtigt Danmark, siger Lizette Risgaard.





Det er dog ikke lutter ros, der kommer fra formanden for FH.

For selvom FH glæder sig over, at opholdskravet for ret til dagpenge bliver afskaffet, konstaterer organisationen, at der i finanslovaftalen for 2020 ikke er fundet løsninger for at stoppe udhulingen af dagpenge.





- Dagpengene mister løbende værdi i disse år. Det truer sikkerheden og fleksibiliteten i den danske flexicurity-model. Det skal der findes en løsning på, siger Lizette Risgaard.









