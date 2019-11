Svensk busproducent kører batteri-busser ind i programmet

Fredag 15. november 2019 kl: 14:25

Af: Redaktionen - Vi er stolte over at kunne tilbyde et busprogram til kørsel på det bredeste udvalg af alternative brændstoffer og har nu tilføjet en ny, højteknologisk elektrisk bus til dette program, siger Anna Carmo e Silva, der er chef for Buses and Coaches hos Scania.





her: Interesserede kan læse mere om den nye el-bus fra Scania i Magasinet Bus 11 - 2019. Hvis du vi lhave det direkte på e-mail, kan du tilmelde dig

