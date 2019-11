Politiet i Nordjylland har konfiskeret knap to ton fyrværkeri

Onsdag 13. november 2019 kl: 11:42

Af: Redaktionen

Fyrværkeriet, som blev konfiskeret mandag formiddag, var fordelt på 90 kasser, og der var tale om en netto mængde fyrværkeri på 260 kg ren krudt, hvilket betød, at politiet måtte have assistance fra Forsvaret i Holstebro for at få transporteret fyrværkeriet væk fra adessen.









Lederen af politiets efterforskning, politikommissær Casper Jacobsen, oplyser, at fyrværkeriet blev beslaglagt på baggrund et tip.









- Den 32-årige mand, der opholdt sig på adressen, er nu sigtet for at overtræde fyrværkerilovgivningen. Manden erkender forholdet, Casper Jacobsen.





Farlighedserklæring skal indhentes

Efterforskerne fra Nordjyllands Politi er i øjeblikket i færd med at undersøge præcis, hvor fyrværkeriet stammer fra. Umiddelbart tyder det på, at det kommer Tyskland. Politiet skal også have indhentet en såkaldt farlighedserklæring, som skal grundlag for den endelige sanktion i sagen, idet farlighedserklæringen oplyser nærmere om netop farligheden af den opbevarede mængde krudt i forhold til område, hvor den har været opbevaret – og hvilken skade det ville have gjort, hvis der for eksempel var opstået en brand, eller hvis krudtet var gået af.









Det kan give anledning til en eventuel sigtelse for overtrædelse af straffeloven, hvis der kunne have været indtrådt fare for mennesker og bygninger i nærheden.

© Copyright 2019 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.