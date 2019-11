Kraftige motorer øger gennemsnitshastigheden

EFTER TEST AF SCANIA V8 MED 650 HK:

Mandag 11. november 2019 kl: 11:16

Af: Jesper Christensen Scaniakom til Aarhus med en V8-jubilæumsmodel.

Den første Scania med en V8-motor blev kørt ud til kunderne for 50 år siden. Motoren havde 350 hk og imponerede ved sin styrke og evne til at føre motorens hestekræfterne ud til aksler og hjul.





Sidst i 1980’erne havde jeg selv fornøjelsen af at være chauffør på en Scania 142 med 388 hk - og senere en Scania 143 med 450 hk. Men de biler er jo de rene knallerter sammenlignet med nutidens V8-motorer, der starter ved 520 hk og topper ved 730 hk.









Der er stadigvæk noget særligt over at køre en lastbil med en V8-motor.













Motorernes drejningsmoment er øget tilsvarende gennem årene. I 1996 havde den nye V8-motor på 350 hk et drejningsmoment på Nm 1.245 Nm. I dag har den største V8-motor fra Scania 730 hk og et maksimalt drejningsmoment på 3.500 Nm - næsten tre gange så meget som V8’eren fra 1969.









De seneste år har testene af langturslastbiler her på transportnyhederne.dk taget udgangspunkt i at køre mest økonomisk med samme udgangspunkt et stykke oppe ad Randersvej i Aarhus. Mens det, der har ligget før udgangspunktet ikker har fået lov ti at tælle med. For helt ærligt. Nogle gange skal man gribe chancen og bare trykke til, når det går opad bakke. Så det gjorde vi denne torsdag sidst i oktober. Vi startede ved bunden af Randersvej ved Nørreport. Og så var det bare at nyde, hvordan det 40 tons tunge vogntog øgede hastigheden hele vejen op ad den lange bakke. Der er noget over motorer, der har så højt et drejningsmoment og motorkraft, at de bare kan blive med med at trække uden at komme helt op at køre i de høje omdrejninger. Og så er der noget roligt over en V8 - både på dansk og på svensk. Det er ganske muntert stille og roligt bare at kunne trække opad og fremad med højere og højere hastighed til fartgrænsen lægger en naturlig øvre grænse for løjerne.









Vi har tidligere beskrevet testruten, der er en blanding af landevejs- og motorvejskørsel over en omkring 165 kilometer lang strækning fra Aarhus, via Stilling, Hadsten, Randers, Kongensbro, Silkeborg og tilbage til Aarhus. Hvis man vil læse mere om testruten, kan man klikke på linkene nederst på siden.









Her skal vi blot konstatere, at det er behageligt at køre i en Scania S650. Den lever op til de høje forventninger. Og det økonomiske resultat er heller ikke så ringe - ligesom gennemsnitshastigheden også kommer ind på et pænt niveau.









Gennemsnitshastighed endte på 60,89 km/t og brændstoføkonomien på 2,91 km/l.









Sammenlignet med en række andre test af Scania’er fra den nyeste generation kan vi konstatere, at jo flere heste og højere moment, en lastbil har, jo højere gennemsnitshastighed. Der til kommer, at brændstofforbruget også følger med gennemsnitshastigheden op.









Derfor er det ud fra et økonomisk og klimamæssigt synspunkt værd at overveje, hvordan man bedst får motorkraft og -moment til at spille sammen med transportopgaverne, så man hverken er over- eller under dimensioneret i dagligdagen.





Det betyder så også, at testens 650 veltrimmede heste var for meget at spænde for vogntoget på 40 ton. For en del af hestene var reelt med for selskabs skyld - og skulle selvfølgelig også have lidt foder. Men hvis nu totalvægten havde været oppe på 56 ton - eller måske 60 ton, så havde man fået noget mere ud af foderet.









Tekniske finesser

Nu skal denne test-historie ikke blot handle om brændstoføkonomi og gennemsnitshastighed suppleret med lidt behagelig omtale af køreegenskaber.

Jubilæums-bilen hvade også en række detaljer og finesser - jubilæumsdetaljer som et dørlys, der sender en V8/50-års-skygge ned på vejen, gyldne V8-mærker rundt omkring på førerhuset sammen med Scania’s røde V8-stafage inden for i førerhuset.









Man skal som chauffør aktivere AiCC Plus-funktionen. AiCC virker på sædvanlig ACC-vis indtil det registrerer en anden lastbil eller bus foran. Sker det, vil lastbilen med AiCC begynde en form for platooning og “hægte” sig på den forankørende. På flad vej vil systemet fastholde en kortere afstand til den forankørende, mens det vil øge afstanden i situationer, hvor det går ned ad bakke. AiCC kan også regulere hastighed og afstand med bremser og Eco-roll-funktionen og vil for enden af en bakke forsøge at hægte sig på den forankørende igen.













Et par tekniske detaljer, der er værd at fremhæve, er, at der er taget lidt af vægten af V8-motoren, så nyttelasten er øget tilsvarende. Dertil kommer en elektrisk justerbar tagspoiler på testbilen, der også havde fået opdateret sin cruise control med en funktion, der udvider begrebet adaptive og predictive cruise control. Systemet - AiCC Plus - der blev introduceret i 2018, kan skelne mellem personbiler og lastbiler. Hvis man kører me AiCC Plus slået til og har en anden lastbil eller bus kørende foran, sørger systemet for at holde en passende afstand til den forankørende. Og her er en passende afstand ikke et bestemt antal meter. Den passende afstand er bestemt af blandt andet landskabet - om det går opad eller nedad. AiCC Plus søger får at tilpasse afstanden til den forankørende lastbil, så man undgår unødvendige nedbremsninger, hvis afstanden til den forankørende bliver for lille. AiCC Plus har noget af det, som indgår i begrebet platooning, hvor en forankørende lastbiler spiller sammen med og styrer nogle trådløst tilkoblede bagvedkørende lastbiler med hensyn til hastighed, rute, acceleration og nedbremsning. AiCC Plus kan også medvirke ti at begrænse vindmodstanden.









På testturen kom vi dog ikke til at køre sammen med andre lastbiler i samme retning, så vi kunne fornemme, hvordan AiCC Plus fungerer i virkeligheden. Lastbiltrafikken på motorvejen mellem Silkeborg og Aarhus var ganske enkelt ikke tæt nok.









Fakta om Scania S650:

V8-motor med en effekt på 650 hk (476 kW)

Maksimalt drejningsmoment på 3.300 Nm mellem 950 og 1.350 omdr. pr. minut

Gearkasse: 12 trins gearkasse med Opticruise automatiseret gearskiftesystem

Omdrejninger ved 80 km/t: 1.003 omdr. pr. minut

Retarder med en maksimalt moment på 4.100 Nm og en maksimal effekt på 500 kW





Testbilen var også udstyret med eksempelvis:

Elektrisk justerbar tagspoiler

Drejbart passagersæde, så man kan sidde behageligt og se tv

V8-læderpakke

Hill Hold

Scania Driver Support

AiCC

AEB, ESB, ESP, FLC LDW





Resultater af andre test af Scania’er af den nyeste generation:





Hvis man er interesseret i at vide mere om testruten, er man klikke på linkene ved de to nederste testbiler.





Scania S730 - V8-motor

35,37 l/100 km - 2,82 km/l

Gennemsnitshastighed: 63,36 km/t





Scania S650 - V8-motor

34,36 l/100 km - 2,91 km/l

Gennemsnitshastighed: 60,89 km/t





Scania R520 - V8-motor

33,27 l/100 km - 3,01 km/l

Gennemsnitshastighed: 61,30 km/t





Scania R500 - Rækkemotor

31,24 l/100 km - 3,20 km/l

Gennemsnitshastighed: 61,16 km/t





Scania R450 - Rækkemotor

32,75 l/100 km - 3,05 km/l

Gennemsnitshastighed: 56,28 km/t





Interesserede kan læse testen af denne bil her:





Scania G410 - Rækkemotor

32,78 l/100 km - 3,05 km/l

Gennemsnitshastighed: 62,84





Interesserede kan læse testen af denne bil her:













Scania’ens chaufførstøtte-system blev nulstillet ved starten. Og efter turen ud ad Aarhus var der pænt mange stjerner.





Og stjernerne skinnede stadig, da vi var kommet ud på motorvejen ved Silkeborg efter omkring 120 kilometers kørsel - mest ad landeveje.





Og de skinnede stadig, da testen var slut.























Håkan Lilja, der havde været på farten i nogle dage, viste lige, hvordan man kan tilbringe fritiden behageligt tilbagelænet i passagersædet med en film på flimmeren, der er placeret på sidevæggen bag førersædet .













































































Og hvis man har glemt, at man kører i en V8'er i mørket, bliver man lige mindet om det, når man åbner døren.













Motoreffekt og drejningsmoment for testbilens V8-motor på 650 hk.

