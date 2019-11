Færre nye lastbiler kørte ud på vejene i oktober

Fredag 8. november 2019 kl: 12:51



(Grafik og kilde: De Danske Bilimportører)

© Copyright 2019 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.

Af: Redaktionen Selvom oktober i år ligger under oktober sidste år, ligger det samlede antal nyregistrerede lastbiler over 3,5 ton for årets første ti måneder over antallet for den tilsvarende periode i 2018. I faktiske tal blev der i perioden januar - oktober i år nyregistreret 4.387 lastbiler over 3,5 ton, hvilket er 128 flere end i samme periode sidste år, hvor antallet var på 4.259 lastbiler. Fremgangen svarer til en stigning på 3 procent.- På årsbasis er der i den seneste årrække typisk blevet solgt omkring 5.000 lastbiler. Det tegner til, at vi ligeledes i år kommer op på samme niveau. År til dato er nemlig fuldstændig på niveau med sidste år, og vi ser ingen grund til at tendensen ikke skulle fortsætte året ud, siger Gunni Mikkelsen, der er direktør for De Danske Bilimportører.