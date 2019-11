Broen er meget lav - kommune supplerer med ny skiltn ing

Torsdag 7. november 2019 kl: 15:07

Af: Redaktionen Ryomvej forbinder Ugelbølle med en omkørsel på rute 21 mod Randers og fungerer i det daglige også som en genvej til motortrafikvejen for lokale beboere. Ryomvej passerer under motortrafikvejen med en viadukt, hvor frihøjden er skiltet med 2,30 meter - det vil sige at eksempelvis lastbiler og mange varebiler er for høje til at kunne køre gennem viadukten.Selvom skiltningen på stedet mere end overholder kravene, så har der været en række påkørsler af tunnelen med køretøjer, der er for høje til at passere. I år har der således været mindst tre påkørsler med stor materiel skade - dog uden personskade.Selv om det formelle ansvar for skiltningen ligger ved Vejdirektoratet, så har Syddjurs Kommune valgt at opsætte ekstra skiltning. Det sker for at hjælpe de trafikanter, som ikke er lokalkendte og eksempelvis anvender GPS.- Vi har flere gange påpeget overfor Vejdirektoratet, at der er en stor udfordring på stedet. Som kommune har vi nu gjort alt, hvad der står i vores magt for at forebygge påkørsler. Uanset om man kommer fra den ene eller anden side er der utallige varsler om den lave bro. Nu opstiller vi desuden disse utraditionelle skilte, der i hvert fald ikke er til at overse - med mindre man kører med lukkede øjne. Vi håber dette tiltag vil hjælpe indtil, at vejdirektoratet sætter et egentlig varslingssystem op på stedet, siger formanden for udvalget for natur, teknik og miljø i Syddjurs Kommune, Kim Lykke Jensen.De nye skilte er opsat på begge sider af viadukten - både tæt på og et stykke før.