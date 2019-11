Førerhuset på specialopbygning er tæt på asfalten

Tirsdag 5. november 2019 kl: 12:58

Af: Redaktionen Der er tale om en tre-akslet Scania L360 med ekstra lavt førerhus med en opbygning, der er designet til kundens daglige arbejde og til at sikre en god ergonomi for de ansatte.





For eksempel er der lavet en kasse på venstre side af chassiset beregnet til at indeholde tungt gods. Kassen kan sænkes ned til jorden ved hjælp af et hydraulik-system, så mandskabet undgår tunge løft.



