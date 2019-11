Transportministeren ser på Aalborgs kommende Plusbus

Fredag 1. november 2019 kl: 09:39

Fakta om Plusbus-projektet i Aalborg:

Plusbus-projektet i Aalborg er en Bus Rapid Transit (BRT) løsning. Plusbussen vil køre på en 12 km strækning fra Væddeløbsbanen i den vestlige del af Aalborg gennem Midtbyen til Nyt Aalborg Universitetshospital i den østlige del af Aalborg

Projektets samlede anlægsomkostninger er på 510 millioner kroner, og staten bidrager med 250 millioner krone

Partierne bag aftalen om bedre og billigere kollektiv trafik (S, SF, RV, Ø og DF) besluttede i februar 2017 at afsætte midlerne til projektet

Plusbus-projektet kom på banen, da en tidligere V-ledet regering besluttede at, at Staten ikke skulle være med til at finansiere en letbane i Aalborg

Af: Redaktionen Plusbus er en ny højklasset busforbindelse med ekstra lange busser, som fra 2023 skal åbne dørene for passagerer i Aalborg. Plus-busserne vil på en del af ruten vil have deres egen busbane, der vil være hurtig ind- og udstigning uden trin, og busserne vil blive prioriteret i vejkryds.Derudover vil den køre på en jævn overflade uden huller og bump, hvilket skal give passagererne en god rejseoplevelse, og så vil der være tale om komfortable og støjsvage køretøjer med plads til mange passagerer.- Med plusbussen sikrer vi et attraktivt og grønt transporttilbud til passagererne, som ikke alene vil forkorte rejsetiden, men som også vil give en bedre rejseoplevelse. Ruten vil være med til at løse nogle af de trafikale udfordringer, der eksisterer i Aalborg og forhåbentlig tiltrække flere passagerer til den kollektive transport, siger transportminister Benny Engelbrecht og fortsætter:- Derfor ser jeg meget frem til, at jeg i dag får mulighed for at se dele af ruten, når jeg sammen med borgmesteren stiger ombord i en minibus, der skal fragte os gennem den vestlige del af terrænet.