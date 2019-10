Forligskreds stopper genåbning af station i Østjylland

Tirsdag 29. oktober 2019 kl: 09:08

Af: Redaktionen Med beslutningen sparer forligskredsen 15 millioner kroner, som kan bruges på andre projekter.Beslutningen har udgangspunkt i beregninger fra DTU, der viser, at etablering af en station i Laurbjerg kun vil medføre en meget lav nettotilvækst i antallet af togpassagerer i Danmark, ligesom stationen vil give en forlænget rejsetid for andre togpassagerer på strækningen. Forligskredsen har på den baggrund besluttet, at der ikke skal bygges en ny togstation ved Laurbjerg.- Forligskredsen ønsker en så stærk og attraktiv kollektiv transport som muligt. Og i forligskredsen er vi kommet til den konklusion, at det lave antal passagerer, der forventes at bruge Laurbjerg Station, ikke kan retfærdiggøre anlægsomkostningen og den gene de resterende passagerer kommer til opleve med en længere rejsetid som følge af en station i Laurbjerg, siger transportminister Benny Engelbrecht (S).Laurbjerg Station blev indviet 3. september 1862. I november 1908 blev stationen et knudepunkt, da Gjernbanen til Silkeborg blev åbnet. Laurbjerg Station blev nedsat til trinbræt i 1972 og helt nedlagt i 1982.