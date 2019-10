Trælasthandel ruller ud med varerne på ladet af en tre-akslet med kran

Mandag 28. oktober 2019 kl: 11:32

Chauffør Jens fra Davidsen A/S glæder sig til at køre i sin nye Volvo FM460 6x2R Globetrotter med bagmonteret Palfinger kran.

Af: Redaktionen

Lastbilen er udstyret med en bred vifte af sikkerhedsudstyr for at undgå ulykker - blandt andet bak- og cyklistkamera, aktiv fartpilot og nødbremsesystem. Desuden er der monteret Volvo Dynamic Steering, hvilket giver øget stabilitet ved høj hastighed, fuld kontrol ved lav hastighed og mindre belastning af chaufføren. Sikkerhedssystemerne hjælper også chaufføren med at undgå udskridninger og utilsigtede vognbaneskift. Det er muligt at indstille kontrolfunktionerne på rattet eller via en fjernbetjening.









Opbygning og montering af kran har Lavmands i Ringstedet stået for, mens Jesper Schramm fra Volvo Truck Center i Taastrup har stået for leveringen.













