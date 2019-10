Tyrkisk busoperatør er kørt ind i europæisk fjernbusnet

Onsdag 23. oktober 2019 kl: 09:55

Digitalisering af tyrkiske busrejser



© Copyright 2019 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.

Alle felter skal udfyldes!



Titel:



Kommentar:



Navn:



Email:



Adresse:



By:



Indtast bogstaverne: ÆØÅ

- så hjælper du os med at undgå spam.



Bemærk: For at undgå misbrug bliver din IP adresse logget!

Af: Redaktionen Med myndighedernes godkendelse er Kamil Koç officielt en del af FlixBus' europæiske netværk, der tilbyder over 350.000 daglige forbindelser til over 2.000 destinationer, og spænder over 28 europæiske lande. FlixBus er også tilstede i USA.Kamil Koç transporterede i 2018 over 20 millioner passagerer til 60 tyrkiske byer. I de kommende måneder vil medarbejderne ved FlixBus og Kamil Koç begynde at arbejde sammen om at integrere organisationer og netværk.Jochen Engert, der er administrerende direktør og grundlægger af FlixMobility siger, at den omfattende lokale erfaring og kundefokus hos Kamil Koç-teamet passer godt ind i FlixBus' fokus på kvalitet.- Med vores platform og tech-tilgang til langdistance-busrejser ser vi et massivt vækst- og optimeringspotentiale i Tyrkiet. Ved at kombinere vores vision om at digitalisere traditionelle busrejser med teknologiske fremskridt - som intelligent netværksplanlægning og forretningsstyring, FlixBus-App, GPS Live Tracking og et automatiseret forsinkelsesstyringssystem - med Kamil Koçs lokale erfaring, sigter vi mod at digitalisere busrejsebranchen i landet, siger han og fortsætter:- Vi er overbeviste om, at det at have Kamil Koç i vores netværk vil skabe betydelig langsigtet værdi, ikke kun for FlixBus, men for den samlede branche og især for tyrkiske rejsende. Vi er glade for at bidrage med vores teknologi og erfaring på det tyrkiske marked, og vi er inspirerede og motiverede af de nye muligheder.Kadir Boysan, administrerende direktør for Kamil Koç, er også glad for samarbejdet.- Hos Kamil Koç er vi stolte over at være den største og mest etablerede fjernbusoperatør i Tyrkiet. Gennem vores næsten århundrede lange rejse har vi nået mange milepæle, der skaber værdi på det lokale marked, mens vi altid prioriterer vores kunders behov. Nu er vi sammen med FlixBus klar til yderligere at forbedre vores tjenester og optimere måden, hvorpå millioner af mennesker rejser i Tyrkiet, siger han.FlixBus samarbejder med godt 300 uafhængige partnere. I 2018 benyttede 45 millioner mennesker FlixBus til at nå deres destinationer i Europa og USA. Ved at arbejde med ansatte lokalt på FlixBus-markederne er virksomheden i stand til at tilpasse sig både markedets behov og lokale kundebehov.