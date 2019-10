Vognmand i Svinninge har fået ny V8’er

Torsdag 10. oktober 2019 kl: 12:08

Af: Redaktionen Bilens hydraulik er monteret hos Albjerg's Maskintec i Stenstrup, der har sørget for at specieltilpasse en helt ny trailer med Walking Floor med suge-blæseanlæg til den nye trækker.Indvendigt er R-førerhuset udstyret med eksempelvis chauffør+pakke, Premium V8 lædersæder med ventilation og varme, V8 læderrat, elektrisk opvarmede og justerbare spejle, klimaanlæg, oliefyr med start via Scanias FMS app, infotainmentpakke, køleskab og opbevaring på bagvæg.Bilen er derudover udstyret med forskellige chaufførkomfort- og sikkerhedssystemer som Opticruise-automatgearskiftesystem, retarder, adaptiv fartpilot med active prediction, LDW (kørerbaneafvigelse) og AEB (avanceret nødbremsefunktion).Olaf Jensen har tilvalgt en Scania serviceaftale baseret på Scania’s tilpassede service-koncept. Med en service-aftale, der er tilpasset den enkelte vognmand, får man eksempelvis udført serviceeftersyn efter behov og ikke efter antal kørte kilometer. Derudover har Olaf Jensen også tilkøbt Scania’s udvidede drivlinedækning, som gælder i 10 år. Det er servicesælger Jesper Sørensen, der har stået for salg af serviceaftale.