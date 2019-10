200 ventes til medlemsmøde i transportorganisation

Tirsdag 8. oktober 2019 kl: 10:07

Af: Redaktionen

- Det er ny rekord, at så mange ITD-medlemmer deltager på vores medlemsmøde, efter vi begyndte at arrangere medlemsmødet på denne måde for tre år siden. Vi er ved at stadfæste ITD-medlemsmødet som en tradition, hvor man på den ene side får faglig viden og inspiration og på den anden side har mulighed for at mødes med kollegaerne til en hyggelig eftermiddag og aften, siger Carina Christensen, der er administrerende direktør i ITD.





ITD’s medlemmerne mødes på Hindsgavl Slot ved Middelfart, og arrangementet begynder onsdag klokken 15 med kaffe og en snak med kollegaerne om dagligdagen og branchens udfordringer. Derefter går medlemsmødet over til de faglige indlæg, der i år byder på et udsyn i Europa, et kig ind i en stor dansk virksomhed for at slutte på det kommunale niveau.





Første indlæg er ved Kristian Kaas Mortensen fra litauiske Girteka, som vil fortælle om konkurrencesituationen i Europa, som Girteka ser den. Derefter får Ulrik Rasmussen, topchef for Freja, ordet for at fortælle, hvordan Freja arbejder med CSR og FN’s verdensmål. Til slut gives ordet til konsulenthuset IRIS Group, der leverer en analyse af kommunernes rammevilkår. Det hele bliver styret af Niels Lunde, der er chefredaktør på Børsen.





Aftenens sidste indlæg bliver et underholdende blik på dansk politik, hvor politisk kommentator Søs Marie Serup Laybourn giver sit bud på status lige nu.

© Copyright 2019 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.