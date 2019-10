Scania øger forspringet

Mandag 7. oktober 2019 kl: 10:20

Af: Jesper Christensen I faktiske tal har den svenske lastbilproducent fået nyregistreret 1.230 lastbiler over 16 ton siden årsskiftet. Det er 189 flere end i samme periode sidste år. Et kig i tabellen over antal nyregistrerede lastbiler over 16 ton viser, at ud over Scania kan Mercedes-Benz og Renault Trucks notere fremgang, mens Volvo Trucks, MAN og Iveco må notere tilbagegang. DAF holder niveauet med 224 nyregistrerede lastbiler over 16 ton i perioden i både 2018 og 2019.











Januar - september 2019 Januar - september 2018

Antal Andel Antal Andel Scania 1.230 35,11 % 1.041 30,39 % Volvo Trucks 866 24,72 % 963 28,11 % Mercedes-Benz 569 16,24 % 515 15,03 % MAN 482 13,76 % 535 15,62 % DAF 224 6,39 % 224 6,54 % Renault Trucks 79 2,26 % 68 1,98 % Iveco 53 1,51 % 76 2,22 % Dennis Eagle - - 3 0,09 % Roenbauer - - 1 0,03 % I alt 3.503

3.426



(Kilde og tabel: Biilstatistik.dk - De Danske Bilimportører)

