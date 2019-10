Rederikoncern omlægger ruter i Middelhavet

Torsdag 3. oktober 2019 kl: 10:24

Af: Redaktionen DFDS oplyser eksempelvis, at fragtmængderne mellem Istanbul i Tyrkiet og Trieste i Italien fra begyndelsen af ​​året blev øget med 30 procent, hvilket krævede yderligere fragtfærger på ruten samt tilføjelse af en ekstra anløbshavn i Yalova i den sydlige del af Istanbul.I juli åbnede DFDS en ny rute mellem Istanbul og Sète i det sydlige Frankrig i tillæg til den eksisterende rute mellem Istanbul og Toulon i Frankrig. For yderligere at tilpasse rutenettet til kundernes behov har DFDS indarbejdet flere ændringer.De to ruter mellem Istanbul og det sydlige Frankrig, der anløber henholdsvis Toulon og Sète, er nu samlet til en rute, Istanbul (Yalova)-Sète. Havnen i Sète tilbyder intermodale forbindelser, ligger tæt på den spanske grænse, og har faciliteter til køletransporter.Der vil fremover være tre ugentlige sejladser til og fra Sète, hvor ankomst- og afgangstider tilpasses jernbaneforbindelserne.DFDS beklager, at ophør af sejlads til Toulon påvirke beskæftigelsen i havnen.I Istanbul er rutestrukturen blevet forenklet for at reducere driftskompleksiteten. Alle sejladser til Frankrig fra Istanbul, der tidligere afgik fra to havne, afgår nu kun fra Yalova. Derudover afgår der to ugentlige sejladser til Trieste fra Yalova. Alle andre sejladser mellem Istanbul og Trieste afgår fra terminalerne i Pendik og Ambarli.