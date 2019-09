Vejle-vognmand løfter med ny kran og hejs

Tirsdag 24. september 2019 kl: 14:24

© Copyright 2019 transportnyhederne.dk.

Af: Redaktionen Den nye Volvo FM er opbygget hos Sawo i Kolding med eksempelvis hydraulisk udskydbar kofanger, rustfrie værktøjskasser og platform ved kranen bag førerhuset. Bilen er bygget op med henblik på at kunne løse mange forskellige opgaver for vognmanden.Den nye opbygning er den seneste i en række Sawo-leverancer til Knud Gade A/S.